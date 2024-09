Ginekologija otkriva koliko često biste se trebali seksati da povećate šanse za trudnoću

Kada je riječ o seksu radi trudnoće, pokušajte se ne stresirati, piše ginekologinja za baybcenter.com. Seks tijekom ovulacije je svakako važan, ali učestalost ovisi o vama i vašem partneru. Znanstvena istraživanja pokazuju da su stope trudnoće najviše kod parova koji se seksaju svakodnevno ili barem svaki drugi dan. To nije uvijek moguće ili ugodno za sve, ali ako se pitate koliko često biste se trebali seksati da zatrudnite, dobro pravilo je svaka dva do tri dana nakon završetka menstruacije. Možete zatrudnjeti ako se seksate bilo kada od pet dana prije ovulacije do jednog dana nakon nje, jer je to vaše najplodnije razdoblje.

Zapamtite, spermiji mogu preživjeti u vašem tijelu oko 72 sata, pa ako ste se seksali u razdoblju od tri dana prije ovulacije, veća je vjerojatnost da ćete zatrudnjeti jer će spermiji već biti prisutni kako bi oplodili jajnu stanicu koja je tek oslobođena. Životni vijek jajne stanice nakon ovulacije iznosi samo oko 24 sata, pa ako spermiji stignu tek 12 do 24 sata nakon ovulacije, možda će već biti prekasno.

Ako pokušavate zatrudnjeti, važno je pratiti znakove ovulacije. Većina žena ovulira otprilike na sredini menstrualnog ciklusa. To znači da, ako imate ciklus od 28 dana, možete očekivati ovulaciju oko 14. dana. Ali ako su vam menstruacije neredovite, to može biti izazovnije. Također biste trebali obratiti pažnju na znakove ovulacije. Postoje dva glavna znaka koja trebate pratiti, a to su promjene u cervikalnoj sluzi. Neposredno prije ovulacije, primijetit ćete da proizvodite više sluzi koja je tanka i skliska (često se uspoređuje s bjelanjkom). Odmah nakon ovulacije, količina sluzi se smanjuje i postaje gušća. Ako želite zatrudnjeti, imajte odnos barem svaki drugi dan kad primijetite tanku i sklisku cervikalnu sluz.

Drugi znak je povećanje bazalne tjelesne temperature. One je vaša tjelesna temperatura u mirovanju. Povećava se za pola stupnja do stupanj tijekom ovulacije i ostaje povišena do sljedeće menstruacije. Najplodniji ste dva do tri dana prije ovog povećanja temperature. Možete pratiti svoju temperaturu tako da mjerite temperaturu svako jutro prije nego što ustanete. Iako ovaj porast temperature dolazi prekasno da bi se začelo dijete, možete iskoristiti te informacije za planiranje budućih odnosa.

Praćenje ovih znakova može biti zahtjevno, pa je druga, lakša opcija korištenje ovulacijskih testova koje možete kupiti bez recepta. Oni su do 99 posto učinkoviti u prepoznavanju trenutka kad ćete uskoro ovulirati. Testovi prate porast luteinizirajućeg hormona, koji raste 24 do 48 sati prije ovulacije, dajući vam nekoliko dana za planiranje odnosa prije nego što se jajna stanica oslobodi.

Može li previše seksa imati utjecaj na začeće? Ne, ne možete imati previše seksa u ovom slučaju. Zapravo, istraživanja sugeriraju da što se žena češće seksa, to je vjerojatnije da će njezin imunološki sustav prepoznati da je vrijeme za trudnoću. Jedna studija iz 2015. objavljena u časopisu Fertility & Sterility otkrila je da žene koje su seksualno vrlo aktivne imaju veće promjene u svojim T-pomoćnim stanicama, koje sprječavaju tijelo da vidi spermije kao uljeza i napada ih. To teoretski olakšava začeće. Jedini nedostatak previše seksa je ako vas to stresira, jer stres može utjecati na vaš ciklus. Ako vam je seks dva puta dnevno tijekom ovulacije previše, smanjite učestalost.

