Evo zašto ne biste trebali rezervirati mjesto do prolaza u avionu tijekom zimskih dana

Mnogi za božićne praznike odluče putovati avionom. Avioni mogu biti vrlo nehigijenska mjesta, a vaše šanse da se razbolite naglo rastu kada udišete reciklirani zrak stotina drugih ljudi. Svjesni smo da su hladni dani idealni za različite bolesti, a kontakt s bolesnom osobom povećava rizik od zaraze za 80 posto. Prema istraživanju Nacionalne akademije znanosti, postoji mjesto u zrakoplovu koje taj rizik može povećati, piše Express.

Putnici koji imaju sjedala uz prolaz komuniciraju s prosječno 64 osobe na letu, dok oni koji sjede do do prozora u prosjeku imaju 12 interakcija. Jamie Fraser iz tvrtke Wild Packs kaže da je to zabrinjavajuće jer je norovirus trenutačno u porastu. "To znači da su putnici na sjedalima uz prolaz izloženi većem riziku od zaraze ovim virusom tijekom zimskih letova. Ipak, putnici ne bi trebali paničariti. Moderni zrakoplovi opremljeni su bolničkim HEPA filtrima koji cirkuliraju zrak i hvataju bakterije, što znači da se klice vjerojatno neće širiti dalje od jednog metra", objasnio je Fraser.

Stoga je pametno rezervirati sjedalo do prozora ako je to moguće jer, ne samo da ćete imati manje interakcija s potencijalno bolesnim putnicima, već i zrak u kabini cirkulira sa strane i usmjerava se prema dolje prema prolazu. To znači da oni koji sjede do pozora prvi dobivaju svježe filtrirani zrak, čime se smanjuje vaša izloženost klicama koje se prenose zrakom. Drugi način da spriječite da uhvatite neželjenu virozu uključuje dezinfekciju svega, a Fraser preporučuje da dezinfekcijsko sredstvo za ruke držite blizu sebe tijekom cijelog leta. "Koristite ga čim sjednete, posebno nakon što ste dotaknuli prtljagu, sigurnosne pojaseve ili ručke na spremnicima iznad glave d biste minimalizirali prijenos bakterija", zaključio je Fraser.