Evo što kaže kineski horoskop: Doznajte što vas očekuje u godini svinje

Započela je kineska Nova godina i ova je u znaku svinje.

Za razliku od zapadnjačkog horoskopa, ono što im je "propisano", kineskim znakovima "traje" cijelu godinu, a godina svinje će donijeti sreću onima koji su rođeni u "godini svinje", odnosno rođenima 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 i 2007.

Svinja je dvanaesti, odnosno posljednji znak kineskog Zodijaka, a tijekom svoje vladavine, daje nam mogućnost dobrih i pametnih ulaganja, poboljšanje financija te uspjeh u poslovnom smislu. Bit će ovo, ako je suditi po kineskom horoskopu, godina puna sreće, ljubavi i optimizma, dok će se uspjeh osjetiti u svim sferama života.

Štakor ( rođeni 1936., 1948., 1960., 1972., 1984., 1996., 2008.)

Rođenima u ovom znaku pružit će se rijetke mogućnosti. Ovo je godina u kojoj će štakori morati biti itekako oprezni da nepropuste priiku koju su čekali jer se takve priike ne ponavljaju često. Ako ikad. Ove godine budite oprezniji kako bi vam godina bila sretna kao i protekla. Odlučite li se za povratak u školu, unaprijedit ćete svoju karijeru. Štakori predstavljaju smjer sjevera stoga možete očekivati nove prilike upravo u smjeru sjevera.

Bivol ( rođeni 1937., 1949., 1961., 1973., 1985., 1997., 2009.)

Ponašaju se kao rođeni diplomati i izbjegavaju konflikte. On je vrlo pouzdan lik u svinjskom timu, ali mora biti oprezan da se ne postavi previše zahtijeva na vlastita ramena. Bivoli su snažni i dobro se nose s pritiskom, no i tu postoje granice. On je jak i može se nositi, ali postoje granice koje se moraju jasno postaviti. Pola godine će mu biti dobro, a drugu polovicu će morati svladati dosta prepreka, no iz toga će puno naučiti i steći dosta iskustva. Također, morat će se znati prilagoditi promjenama oko sebe i biti fleksibilan. Bivol bi čak mogao promijeniti i karijeru što bi mu u budućnosti moglo donijeti mnogo uspjeha. Potrebna je posebna pozornost na zdravlje ove godine pa koristite bijelu dekoraciju i posteljinu za spavanje.

Tigar ( rođeni 1938., 1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., )

Postoji velika mogućnost da slobodni tigrovi ove godine pronađu ljubav svog života. Postoji prirodna privlačnost između tigra i svinje i više nego s ostalim znakovima, ova dva se posebno dobro slažu. Onima koji traže ljubav veljača je posebno bitan mjesec stoga neizbjegavajte izlaske. Bit će ovo itekako dobra godina za tigrove. Upozorenje onima rođenima 1986., prijete vam neke opasne situacije pa nosite crvene čarape, crveno donje rublje ili crveni konac oko ruke kako biste to spriječili.

Zec ( rođeni 1939., 1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011.)

Zec će biti tražen ove godine kao diplomat ili pregovarač. 2019. donijet će mu neka iznenađenja i ugodne uspjehe. Zec je znak smjera istoka, a nedostatak diplomatskih vještina može uzrokovati probleme u smjeru istoka za zeca. Zec je snalažljiv pa će znati iskoristiti stara poznanstva u svoju korist. I privatno i poslovno, ove će godine puno putovati zbog čega bi se mogao naći u nekim zanimljivim situacijama. Iako je po prirodi oprezan kad je novac u pitanju, ove bi godine trebao paziti u što ulaže. Dva puta razmislite o ulaganjima i prethodno ih dobro istražite.

Zmaj ( rođeni 1928., 1940., 1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012. )

Omiljeni među znakovima, mistični zmajevi dobrodošli su u svakom društvu. Oni vrlo lako znaju okrenuti situaciju u svoju korist ili one negativne u pozitivne. Zmaj predstavlja zemlju kao element, a svinja vodu pa zajedno čine mutnu vodu. Problemi, posebice na financijskom planu, mogli bi se očekivati u travnju. Bit će ovo za Zmaja vrlo dinamična godina. Ipak, morao bi naučiti da malo vremena mora odvojiti i za sebe, pogotovo zato što u tome ima podršku voljene osobe, koja ga u najboljoj namjeri obasipa savjetima i brigom.

Zmija ( rođeni 929., 1941., 1953., 1965., 1977., 1989., 2001., 2013.,)

Ovo nije dobra kombinacija za zmije jer ovi znakovi voel svoju tajnovitost i tajne, a svinja otvorenost. Posebno teška godina bit će za zmajeve rođene 1953, 1977 i 2013.,, koji kao i Tigrovi rođeni 1986., trebaju izbjegavati opasna i zamračena mjesta. Zmija bi ove godine trebala ostati pritajena i ne raditi nikakve značajne promjene u svom životu, poput promjena radnog mjesta i sl.

Konj ( rođeni 1930., 1942., 1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014.,)

Najbolji savjet za konje ove godine jest da ne trošite energiju kako bi pomogli onima koji to ne žele. Zavallite se u fotelju i gledajte sa sigurne udaljenosti. Neki konji će se, kad je posao u pitanju, naći u problemima. Gledajte na to kao na priliku koju treba iskoristiti kako biste napravili promjenu u karijeri. Drugi će raditi na sebi te uložiti u edukaciju i promociju svojih vještina i talenata. Financijski, sve će biti više-manje u redu, ali treba dobro paziti na potrošnju. Ipak, ovo je godina za osobne užitke. Uživat ćete u obiteljskim aktivnostima, druženjima, proslavama, izletima i kratkim putovanjima, a možete očekivati i nagradu za sve svoje dosadašnje napore.

Koza ( rođeni 1931., 1943., 1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015.

Ovo je posebno izazovna godina za koze, posebice kad je riječ o zdravlju. Potrebno vam je dosta sna i tjelovježbe. Godina Svinje ovom znaku donosi i nova poznanstva i nove izazove. Ako ste se do sad osjećali nesretno ili usamljeno i to će se promijeniti. Sklopit ćete neka nova prijateljstva, a rodit će se i ljubav koja bi mogla biti okrunjena brakom.

Majmun ( rođeni 1944., 1956., 1968., 1980., 1992., 2004., 2016.)

Vrlo su društvene osobe i neće reći ne pozivima na partije i druženja. Paze da nikoga ne uvrijede i vole pomagati onimakojima je to potrebno. Ove godine će to posebno doći do izražaja. Sve će mu se posložiti, pa će se tako i ukazati prilike koje će Majmunu omogućiti da napreduje, osobito na poslovnom planu. Najbolje je što će ih u svakom pogledu iskoristiti i pokazati sve svoje vještine. Na ljubavnom će planu Majmunu nedostajati izazova. To će ga motivirati i dati poseban smisao svemu što radi. Moguća je i nova ljubav.

Pijetao ( rođeni 1933., 1945., 1957., 1969., 1981., 1993., 2005., 2017.)

Uvijek naglasniji i uvijek prvi u izricanju svog stava i mišljenja. Pijetao će biti središte pozornosti i impresionirat će sve koje susreće. Proširit će svoj društveni krug. Iako će godina Svinje biti zahtjevna za Pijetla, on će imati koristi od svih izazova i postići će zadovoljavajuće rezultate.

Pas ( rođeni 1934., 1946., 1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018.)

Ova godina za pse je mirna i skida s leđa dosta odgovornosti koji su imali prošle godine. Prirodni vođe ove godine bi trebali ostati pritajeni, odnosno, ne potezati drastične poteze kao vođa. Pse svi vole, ali ove godine će njegovi nadređeni učiniti sve ono što on zahtjeva. Psu kućni život puno znači. Ova je godina posebno sretna na području osobnog života, no obećavajuća je i za društvene aktivnosti te sklapanje novih prijateljstava i veza.

Svinja ( rođeni 1935., 1947., 1959., 1971., 1983., 1995., 2007., 2019.)

Kinezi smatraju da godina Svinje nije sretna za osobe koje su rođene u godini Svinje, međutim, neki tvrde kako to ovisi o tome u kojem ste elementu rođeni. Svinje ove godine mogu očekivati uspjehe. Neki će biti promovirani, dok će se drugi pokazati uspješnima u novim ulogama. Svinje su vrijedni radnici i mogu iskoristiti svaku priliku. Povećanje financija očekujte u drugoj polovici godine. Na posebnom oprezu trevaju biti oni rođeni 1995., pa se preporuča da nose crvene narukvice, čarape ili donje rublje te izbjegavaju opasna mjesta.

