Evo što je BBC prije 30 godina rekao za 2025. godinu: Koliko se predviđanja ostvarilo?

Mnogi su tijekom 20. stoljeća iznosili svoja predviđanja za trenutačno stoljeće. Bilo je tu raznih ideja, od letećih automobila do hrane u obliku tableta. Tako je i BBC-jeva emisija iznijela niz opsežnih predviđanja o tome kako će život izgledati 2025. godine. No, koliko njih se ostvarilo?

"Tomorrow's World" bila je britanska emisija koja se fokusirala na razvoj moderne znanosti i tehnologije, a prikazivala se na BBC-ju od 1965. do 2003. godine. No, još 1995. godine, emisija je, da bi obilježila 30. godišnjicu, predvidjela niz revolucionarnih inovacija koje su se trebale ostvariti do danas, prenosi LADbible. Uvijek je zabavno osvrnuti se na prošla predviđanja i vidjeti koliko su bila precizna ili koliko su promašila cilj, a evo za što se mislilo da će se dogoditi do danas.

Predviđanje: Emisija je predvidjela da će do 2004. godine biti doneseni zakoni koji bi britanske bolnice obvezali na objavljivanje stopa uspješnosti svojih kirurga, čime bi najuspješniji liječnici postali popularniji i još bolje plaćeni. Rekli su da će to značiti da liječnici neće putovati da bi vidjeli pacijente, već da će ljudi u operacijsku salu dolaziti u hologramskom obliku, dok će liječnici "operirati" na njima s "posebnim rukavicama" na nekoj drugoj lokaciji. Te bi rukavice kontrolirale robota koji bi savršeno kopirao pokrete liječnika.

Danas: Iako možda zvuči kao dobra ideja, još uvijek se ne operiraju holografski pacijenti, ali roboti sada pomažu u određenim operacijama i drugim medicinskim postupcima, poput poroda.

Predviđanje: Korištenje interneta postajalo je sve češće među općom populacijom 1995. godine, iako je postojao strah da će to dovesti do brojnih cyber napada i brojnih sigurnosnih problema. Također su rekli da će "poslovni baruni" na kraju preuzeti kontrolu nad internetom do prijelaza u novo tisućljeće i preimenovati ga u "supernet" te da će ograničiti njegov pristup. Zapravo, Stephen Hawking je u emisiji izjavio da je "internet pomalo poput oceana kada je život prvi put nastao" te je dodao da bi mogao doći trenutak kada nećemo moći "isključiti internet" i tada bismo izgubili kontrolu.

Danas: Srećom, internet je ostao uglavnom slobodan za korištenje, dok "poslovni baruni" nisu stavili monopol na njegovo korištenje, iako su hakiranje i cyber sigurnost postali problem.

Predviđanje: Emisija je dalje mislila da će rudarenje asteroida biti vodeća industrija u 2025. godini vrijedna milijarde, s tvrtkama koje šalju svemirske brodove da slijeću na asteroide da bi kopali vrijedne metale. Također su dodali da bi komercijalna putovanja u svemir postala stvarnost, što bi rezultiralo bacanjem smeća u svemir. Rješenje su vidjeli u pjenastom gelu koji bi se mogao staviti u orbitu da bi usporio krhotine oko našeg planeta dok putuju svemirom.

Danas: Richard Branson namjerava učiniti komercijalna svemirska putovanja stvarnim, iako se to još nije dogodilo, a industrija svemirskog rudarenja tek treba krenuti s mrtve točke. NASA je ipak uspjela spustiti sondu na asteroid, što je korak naprijed. Svemirski otpad je problem, ali još ne postoji sigurno rješenje.

Predviđanje: Godine 1995. ljudi teoretizirali su da će ljudi bankariti s mikročipom implantiranim u ruku, a scena iz budućnosti prikazivala je ženu koja odlazi u banku bez ljudi u njoj te podiže 100 "euro maraka" iz banke s pomoću svog čipa. Danas: Ovo predviđanje je bilo prilično blizu jer bankarstvo postaje sve automatiziranije, a neke su banke danas isključivo online, dok je biometrija ključna sigurnosna značajka računa. Međutim, ideja o skeniranju mikročipa bila je daleko od cilja.

Predviđanje: Dio emisije otkrio je muškarca u budućnosti sa slušalicama za virtualnu stvarnost (VR) sa svojom suprugom i djevojčicom u futurističkoj verziji Londona, s lebdećom glavom žene koja se pojavljuje iz "pametnog zvučnika" da bi obavijestila muškarca da je prošla godina otkako je bio na odmoru na nečemu što se zove "Indo Disney". Zatim mu, na bizaran način, predlaže da uzme još jedan odmor tako što će se ukrcati na 40-minutni "shuttle do Bangalorea".

Danas: VR postaje sve popularniji diljem svijeta, ali još nismo svladali tako brzo putovanje ili holografske pametne zvučnike.

Predviđanje: "Tomorrow's World" vjerovao je da će svjetske ceste biti pune samovozećih automobila do 2025. godine, predviđajući da će londonska autocesta imati 10 traka, budući da vlada neće povećavati poreze na posjedovanje automobila. Također su vjerovali da ljudi neće odustati od svojih automobila u korist javnog prijevoza te da će s napretkom tehnologije biti izgrađene automatizirane autoceste za smanjenje prometa i zastoja. Automobili bi koristili "z rutu" i senzore da bi održavali istu udaljenost jedan od drugog.

Danas: I danas govorimo o samovozećim automobilima, a iako postoje, nisu česti. London nema autocestu s 10 traka, ali "pametne autoceste" na kojima senzori nadziru promet ipak postoje.