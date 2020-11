Dvije sestre pokrenule super biznis: Izrađuju šarena i vesela pokrivala za kotače na invalidskim kolicima

Sestre Alibhe i Izzy Keane iz Irske kreirale su brand kojim žele pokazati da su invalidska kolica više od medicinskog pomagala te da mogu biti način da ljudi izraze svoju osobnost - baš poput mode.



Ideja je došla iz osobnog iskustva. Naime, sestra Izzy rođena je s rascjepom kralježnice (Spina Bifida) te je paralizirana od struka na dolje i cijeli život provela je u invalidskim kolicima. Starija sestra Ailbhe studentica je na National College of Art and Design u Dublinu, a za završni rad odlučila je kreirati šarena i vesela pokrivala za kotače na sestrinim kolicima. Nakon što je vidjela koliko je Izzy oduševljena, Ailbhe je počela surađivati s dizajnerima i umjetnicima te je od 2016. godine napravila bezbroj novih pokrivala - i pokrenula pravi biznis pod nazivom Izzy Wheels.

Osim s umjetnicima i dizajnerima, sestre su surađivale i s poznatim tvrtkama kao što su Mattel i Sanrio - tvorci Barbie lutke i Hello Kitty - pa su napravile i kolekciju za djecu, prenosi Metro.

"Svi koji nas poznaju, znaju koliko smo bile opsjednute s Hello Kitty. Ailbhe je toliko bila impresionirana stvarima koje su se prodavale s likom popularne mačke, da je to jedan od razloga zašto je upisala studij dizajna. Kolekcija Hello Kitty x Izzy Wheels jako nam puno znači", rekle su sestre.



U ponudi ima bezbroj različitih dizajna - od šarenih uzoraka, lišća, leptira, likova iz animiranih filmova... Svatko može pronaći nešto što ga opisuje, a za jedno pokrivalo potrebno je izdvojiti 1085 kuna (125 funti).

