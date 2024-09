Doživi kolaps pluća svaki put kad dobije mjesečnicu: 'Morala sam se odreći svega'

Jennifer Pickering (39) vodila je aktivan način života do rujna prošle godine, kada joj mislila da je potegla lopaticu u teretani. Dva dana je trpjela bolove, a zatim je rendgenska snimka otkrila da joj je desno plućno krilo kolabiralo. Od tada bivša učiteljica pilatesa jednom mjesečno pati od kolapsa pluća što je savršeno usklađeno s njezinim menstrualnim ciklusom, piše Daily Mail.

Iako nema službenu dijagnozu, liječnici su "neformalno" rekli da ima torakalnu endometriozu, rijedak oblik reproduktivnog stanja u kojem se tkivo iz maternice širi na druge dijelove tijela. Tipično, tkivo raste u području abdomena i zdjelice, poput crijeva ili mjehura. No, kod torakalne endometrioze, koja pogađa oko jednu od deset žena s endometriozom, tkivo raste u prsnoj šupljini, zahvaćajući pluća.

Endometrioza pogađa oko 1,5 milijuna žena u Ujedinjenom Kraljevstvu i uzrokuje jaku bol, obično u vrijeme mjesečnice. Također može uzrokovati probleme s crijevima, umor, probleme s trudnoćom i bolove pri mokrenju. Torakalna endometrioza ponaša se poput sluznice maternice, svaki mjesec s menstrualnim ciklusom nakuplja se i zatim se gubi.

Može uzrokovati bol u prsima, kolaps pluća, ponekad oboljeli iskašljavaju krv ili se krv nađe u prsnoj šupljini. Bez liječenja, stanje bi moglo biti smrtonosno. Međutim, za mnoge žene ovi simptomi godinama ostaju nedijagnosticirani, prema podacima Endometriosis UK.

Ako daljnji testovi potvrde dijagnozu torakalne endometrioze kod Jennifer, možda će joj biti propisane kontracepcijske pilule kao pomoć, kao i pridržavanje strogog, zdravog načina života. "Osjećam se kao da mi je torakalna endometrioza oduzela cijeli život. Voljela sam putovati, ići u teretanu. Bilo je jako, jako teško odreći se svega toga. I tretman je bio nevjerojatno bolan", ispričala je Jennifer.

U rujnu 2023. se Jennifer "hladila" nakon laganog treninga u teretani. Završila je nekoliko istezanja joge na strunjači, usredotočujući se prvo na svoje noge i gluteuse. No, kada je zauzela određeni položaj, osjetila je kako joj se nešto "kida" u desnoj lopatici. "Bilo je kao da mi je netko zabio nož u leđa, bilo je jako bolno. Pomalo sam mislila: 'što se događa?'. Odmah sam napustila teretanu te sam pomislila da sam povukla rame", ispričala je Jennifer.

Dva dana kasnije, nakon što je shvatila da bol ne prestaje, odlučila se sama odvesti u Sveučilišnu bolnicu Royal Liverpool da bi zatražila snimanje. Snimka je pokazala da joj je desno plućno krilo spontano kolabiralo te da bi trebala posjetiti specijalista za pluća. Nakon operacije, provela je šest tjedana na konzultacijama sa specijalistom za pluća, vjerujući da se to 'vjerojatno' neće ponoviti. "To se drugi put dogodilo u listopadu 2023. godine. U bolnici su me držali na respiratornom odjelu tjedan dana, do prvog tjedna studenog", rekla je Jennifer.

Tada je pomislila da bi kolaps njezinih pluća mogao biti povezan s njezinim menstrualnim ciklusom, ali liječnici su to isprva odbacili jer joj nije dijagnosticirana endometrioza zdjelice. Također nije iskusila nijedan od simptoma endometrioze zdjelice kao što su obilne mjesečnice i bolova u zdjelici.

U studenom je upućena na video-potpomognutu torakoskopsku operaciju (VATS) koja uključuje sićušnu kameru i kirurške alate koji se umeću u prsa da bi se kolaps pluća liječio te se mjesecima oporavljala. "Tijekom postoperativnog razdoblja moraju vam staviti nešto što se zove drenaža prsnog koša. To odvodi svu prekomjernu tekućinu ili zrak što bi, ako se ne ispusti, moglo biti stvarno opasno za srce", ispričala je Jennifer.

Dodala je i da su drenaže jako bolne te da je jako teško spavati s njima. "Osim toga, morate biti vrlo oprezni prvih tri do osam mjeseci te vam je dan prilično detaljan program oporavka. Ondje pišu stvari poput toga da ne smijete usisavati dok ne prođe 12 tjedana ili podizati dijete dok ne prođe 10 tjedana", objasnila je Jennifer.

Provela je dva mjeseca na oporavku, dok joj pluća nisu kolabirala po treći put, u siječnju ove godine. "Nakon siječnja, nastavilo se ovako svaki mjesec. Sjela sam i izračunala, bilo je 26 dana razmaka svaki put. Zaista sam sumnjala da kolaps ima nešto s mojim ciklusom", ispričala je.

U travnju je Jennifer ponovno dijagnosticirana s cikličkim kolapsom pluća. Poslana je radiologu s iskustvom u dijagnosticiranju torakalne endometrioze te je magnetska rezonanca otkrila da ima "čvoriće" oko prsne šupljine. Uzorak je poslan na biopsiju te Jennifer još uvijek čeka rezultate. Liječnici su joj rekli da je "više nego vjerojatno" da se radi o endometrijskom tkivu.

U međuvremenu je počela prikupljati novac na platformi GoFundMe da bi financirala dan obuke o torakalnoj endometriozi za liječnike. "Trenutno smo u ranoj fazi planiranja. Želim educirati liječnike o ovom stanju jer se često propušta u mnogim pretragama. Radilo bi se o obuci radiologa o tome na što trebaju paziti i nadam se da ću dovesti svog radiologa da održi predavanje", zaključila je.