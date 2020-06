Djevojka potražila pomoć psihoterapeutkinje: 'Ljubavnik me ostavio preko poruke i blokirao prije karantene'

Upoznali su se na poslu, njoj je 23, njemu 35 godina. Pomogao joj je da se prilagodi i vrlo brzo su 'kliknuli'. Počeli su se družiti često, odlaziti zajedno na posao, a baš taj dio dana postao joj je najdraži.



"Znala sam da je oženjen godinama, ali flert sa mnom mi je pokazao da želi promjenu. Sa sigurnošću mogu reći da se zaljubio u mene. Pozvao me van, otišli smo jesti i došli u moj stan, prespavao je i bilo je odlično."



Nije baš ponosna na sebe što se viđala s oženjenim muškarcem, ali činio se jako uvjerljiv u želji da budu zajedno. Čak se nadala i da će ju zaprositi, ali koronavirus se pojavio i počela je karantena.

"Znala sam da će razdvojenost malo promijeniti stvari, ali nisam mislila da će me ostaviti preko poruke. Osjećam se kao budala što sam se zaljubila. Poslala sam mu poruku da ću sve reći njegovoj supruzi, a onda me blokirao. Samo se osjećam još gore. Znam da to nije rješenje, ali voljela bih joj ukazati na to kakav joj je suprug i povrijediti ga kao što je on povrijedio mene."



Savjetnica portala The Sun, Deidre rekla joj je da u potpunosti razumije njezinu ljutnju, ali smatra da je to više ljutnja na sebe samu nego na njega. "Znala si da je oženjen, da laže i radi nešto ženi iza leđa. Svejedno si odabrala vjerovati mu svaku riječ koju ti je govorio. Možda je karantena zapravo dobra stvar za tebe u ovoj situaciji i barem znaš na čemu si sada. Moguće je i da njegova supruga zna kakav je, ali kako bilo, neće ti biti zahvalna što joj to otkrivaš."



"Sumnjam i da ćeš se ti osjećati bolje. Neka ti ovo bude lekcija, a u budućnosti nađi nekoga tko je slobodan. Vrijediš puno više od toga da si nekome druga opcija."