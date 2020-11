Djevojka je prvi put pustila vjetar pred njim pa joj kupio tortu da proslave: 'Ovo je stvarno rijedak događaj'

Svaka veza ima svoje prekretnice i velike trenutke koji zaslužuju slavlje, ali jedna djevojka ostala je osramoćena kada je njezin dečko proslavio prvi put kada je ona pustila vjetar ispred njega, prenosi The Sun.



Prijatelj njezinog dečka podijelio je na Redditu fotografiju torte koju je on kupio za proslavu njezinog prvog vjetra pred njime.

Bratu za rođendan naručila ovakvu tortu, u šoku gledala što je dobila:

Foto: Reddit

- Djevojka mog prijatelja pustila je vjetar pred njim po prvi put. Za tu posebnu priliku on je nabavio tortu - napisao je u objavi njegov prijatelj.



Korisnici društvenih mreža ostali su oduševljeni njegovom idejom, a mnogi su otkrili da se nisu mogli prestati smijati.



- To je tako rijetko, poput jednoroga. Kada se jednom dogodi, stvarno je magično - našalio se jedan korisnik, dok je drugi otkrio: - To je prvi od njih bezbroj. Vjeruj mi. -

Predstavljamo naše Dive: Antonija Radeljić, interventna policajka: