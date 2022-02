Dečko joj je ponudio prijevoz doma, a kada su stigli na adresu tražio ju je da plati uslugu

Na društvenoj mreži TikTok postavljen je novi izazov u kojem djevojke pričaju iskustvo sa škrtim muškarcima. Javila se Hannah Collins i u videozapisu ispričala da se viđala s jednim dečkom koji ju je tražio novac - za prijevoz doma.



Jedne večeri bila je kod njega i odlučila je pozvati taksi da ju odveze kući. On joj je rekao neka otkaže vožnju i da će ju on odvesti - za istu svotu novaca. Misleći da se šali za plaćanje, Hannah je pristala i sve je bilo uredu dok nisu stigli na njezinu adresu.



"Imaš li novce?", pitao ju je mladić kojeg nije htjela imenovati, a ona je u šoku gledala je li ozbiljan. Nije otkrila što se onda dogodilo, samo je rekla da je bio odrasla osoba, a ne neki klinac od kojeg tako nešto možda i ne bi bilo šokantno.



"Usput, to nije moj sadašnji dečko, naravno", naglasila je.



Većina je stala na njezinu stranu, ali bilo je i onih koji su rekli da je mladić imao dobar plan, prenosi The Sun.

