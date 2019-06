David Beckham i Harper (8) opet se ljube u usta, jesu li ipak pretjerali?

Victoria i David Beckham već su nekoliko puta ispunili novinske stupce na osnovu ljubljenja svoje djece u usta. No unatoč poprilično negativnom feedbecku kojeg su primili od 'ostatka svijeta', oni to i dalje nastavljaju činiti. David je jučer podijelio video na svojem Instagramu gdje se ljubi sa svojom kćeri Harper. Mnoge zabrinjava činjenica da malena Harper više nije tako malena, s obzirom na to da u srpnju puni osam godina, a i poljubac, vidi se na snimci, traje par sekundi, što je po nekima ipak malo predugo.

Davidova supruga je slične fotografije podijelila već nekoliko puta prije, a mnogi postavljaju pitanje zbunjuje li ovaj čin djecu? Stručnjaci nisu složni glede ovoga jer svaki od njih daje različita mišljenja. Primjerice, dječja psihologinja Charlotte Reznick za portal The Sun komentirala je kako ljubljenje može biti izuzetno zbunjujuće za djecu.

- Ako moja mama ljubi tatu u usta, što znači kada ja kao dijete poljubim svojeg roditelja u usta? Postavlja se i pitanje kada bi trebali prestati ljubiti svoje dijete na takav način. Kada dijete navrši pet ili šest godina, počinje biti seksualno osviješteno, te im poljubac u usta može djelovati simulirajuće. Ljudi to možda ne vole čuti, ali usne su erogena zona, te je samim time ovaj čin povezan sa seksualnim uzbuđenjem - komentirala je psihologinja Reznick.

Klinička psihologinja Sally-Anne McCormack, s druge je strane, mišljenja kako nema ništa pogrešno u ovome.

- Ne postoji nikakav dokaz koji govori o tome da je ljubljenje djeteta u usta zbunjujuće za dijete. Onda bi se i dojenje moglo staviti u isti koš te smatrati seksualnim činom. Ljubljenje u usta nije ništa više seksualno nego kada masirate leđa svojem djetetu - kazala je McCormack.