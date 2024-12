Čistači iz hotela tvrde: Ova dva predmeta iz hotelskih soba se ne mijenjaju redovito

Hotelske sobe obično se temeljito čiste nakon odlaska svakog gosta, a gosti mogu zatražiti dodatno čišćenje tijekom svog boravka. Međutim, kada su hoteli puni gostiju koji se stalno izmjenjuju, tada osoblje može zanemariti određene stavke u procesu čišćenja. Bivši zaposlenik hotela na Redditu je naveo stavke koje se najčešće isključuju iz rutinskog čišćenja, piše Express.

Jedna od njih nalazi se na gotovo svakom hotelskom krevetu, a to je deka. "Gornje deke se ne peru redovito, stoga nemojte biti previše intimni s njima i nemojte ih zaprljati za sljedeću osobu", napisao je korisnik. Iako ih mnogi gosti uklanjaju prije spavanja, često pri dolasku sjednu na nju. "Radio sam u četiri različita hotela i uvijek smo morali promijeniti gornje plahte i svaki komad posteljine kada smo čistili sobe", napisao je drugi korisnik.

No, mnogi koji su upućeni u rad hotela su tvrdili da je pospremanje soba brzi posao i da neki radnici preskaču čišćenje određenih stvari da bi uštedjeli vrijeme. Jedan korisnik Reddita čak je rekao da neko osoblje jednostavno ne poštuje pravila. "Uopće im nije bilo stalo do posla ili gostiju hotela, pogotovo do gornje plahte. Stoga uvijek predlažem da uklonite gornju plahtu ako ste zabrinuti za čistoću. Također, provjerite svoje krevete da biste bili sigurni da su čisti prije nego što uđete u njih. Ako ne izgledaju svježe, nazovite i zatražite novu sobu ili promjenu posteljine", objasnio je korisnik.

Provjera ima li buba, osobito stjenica, je nešto što bi gosti hotela trebali napraviti prije nego što se previše opuste u svom smještaju. Iako je pronalaženje stjenica neuobičajeno, posljedice susreta s njima mogu biti iznimno mučne, a smatra se da stjenice osobito vole prljave plahte. Gostima se savjetuje da pomno pregledaju svoje krevete zbog sitnih crvenih tragova koji bi mogli ukazivati ​​na krvave mrlje koje se obično nalaze iza uglova, a koje ukazuju na prisutnost stjenica. Ako se takvi znakovi prepoznaju, turistima se preporučuje da odmah obavijeste osoblje.

Daljnji savjet hotelskog insajdera upozorio je one koji dolaze u hotele o korištenju boca s vodom i čaša koje se mogu puniti u sobi. "Kada dođete u svoju hotelsku sobu, ako vaša soba ima bocu s vodom i čaše koje se mogu puniti, tada odmah pozovite osoblje i ljubazno zatražite novu bocu vode i čaše", objasnio je te dodao da oko 99 posto hotela ne mijenja čaše za piće u sobi. "Osoblje je upućeno da ih ispere u kupaonici, bez sredstva za pranje posuđa, i vrate ih natrag", zaključio je.