Često se probudite s bolovima u želucu? Možda imate neki od ovih ozbiljnih zdravstvenih problema

Bol u trbuhu često je nejasan pojam i teško ga je riješiti. Da biste dijagnosticirali bol u želucu ujutro, pomoći će vam precizni podaci o mjestu i prirodi boli. Naime, ima mnogo mogućih uzroka, od blagih i privremenih probavnih problema, do ozbiljnijih gastrointestinalnih stanja, poput Crohnove bolesti, Ovo su mogući razlozi, piše Medical News Today.

GERB: Ako se često budite sa žgaravicom, okusom kiseline u ustima, oštrim bolovima u trbuhu, možda imate gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB) ili kronični refluks kiseline. On se javlja kada je spriječen protok probavnih sokova. Simptomi uključuju: žgaravicu i žarenje u prsima ili gornjem dijelu stomaka, osjećaj da se hrana, tekućina ili drugi sadržaj vašeg želuca vraća u usta ili grlo te otežano gutanje.

Zatvor: Ako se ujutro probudite s bolovima u ili neugodom u želucu, sjetite se kada ste posljednji put imali redovitu nuždu jer je velika mogućnost da imate zatvor. Simptomi koji se javljaju kod zatvora su: manje od tri pražnjenja crijeva tjedno, stolice koje su tvrde, suhe ili nepravilnog oblika, stolice koje se teško ili bolno ispuštaju te osjećaj da nije prošla sva stolica.

Čir na želucu: Čir na želucu može se manifestirati kao akutna ili kronična bol u želucu, općenito u gornjem dijelu. Bol se može pojaviti nekoliko sati nakon jela kada tijelo proizvodi više kiseline ili na prazan želudac, što dovodi do bolova ujutro. Uzroci koji najčešće dovode do čira na želucu su: pretjerana upotreba nesteroidnih protuupalnih lijekova i infekcija bakterijom Helicobacter pylori. Ako se ne liječi, može dovesti do krvarenja iz gornjeg dijela probavnog sustava. Odmah posjetite liječnika ako vidite krv u stolici ili crnu stolicu.

IBS: Ako se često budite s mučninom i iznenadnom željom za obavljanjem velike nužde, možda imate sindrom iritabilnog crijeva (IBS). To je funkcionalni gastrointestinalni poremećaj što znači da je povezan s problemima između crijeva i mozga. To uzrokuje osjetljivost crijeva što mijenja načina kontrakcije mišića crijeva. Simptomi mogu uključivati bolove u želucu i nadutost, kao i promjene u pokretima crijeva, uključujući dijareju ili zatvor.

