Često primam poruke da su ljudi nakon slušanja mojih pjesama prestali jesti meso ili da su postali vegani

U životu je ponekad lakše odustati od planova i pokleknuti pred ciljem. Osjetio je to na svojoj koži i Dragan Šurlan, psiholog i trener fitnessa. Prije gotovo 18 godina shvatio je da mu trebaju promjene, imao je 20-ak kilograma viška i brinuo se što će biti s njegovim zdravljem nastavi li istim načinom života. Trebalo mu je gotovo tri godine da krene, počeo je s fitnessom prvo kao klijent, a zatim i kao voditelj.

Promijenio je prehranu, ali ni to nije išlo lako. Mučilo ga je kako će bez proteina održati mišiće. Učio je i naučio, od vegetarijanca postao je vegan, od običnog promatrača aktivist koji promiče, kako sam kaže, suosjećajni životni stil. Čini to i na malo drukčiji način, u ime životinja o njihovim osjećajima progovara i glazbom.

Po struci ste psiholog, a vodite fitness-program. Kako to dvoje ide zajedno, što od svog obrazovanja i struke primjenjujete kao trener?

Pomaže mi iskrena zainteresiranost za klijente, a uz to, naravno, i vještina slušanja i razumijevanja osobe s kojom radim. Također, lakše mi je steći uvid u obrasce ponašanja koji sprečavaju osobu da dođe do svojih ciljeva. Bitno mi je potaknuti ljude s kojima radim da paralelno s vježbanjem razviju i pozitivnu sliku o tijelu, doživljaj vlastitog tijela, kako bi uz dobru kondiciju i fit tijelo mogli imati i stabilan oslonac za pozitivan doživljaj sebe samih.

Osnivač ste i Zagreb Fitness Bootcampa. Što je zapravo Fitness Bootcamp i kako ste počeli, što vam je bio poticaj?

U svijetu fitnessa u zadnjih pet godina događa se revolucija. Ljudi traže bolje, zanimljivije i efikasnije načine vježbanja koji donose snagu i kondiciju, fleksibilnost i topljenje masnoće. Ljudi žele naučiti kako im vježbanje može pomoći da budu snažniji, manje zadihani, da imaju više energije i manje bolova u tijelu. To je funkcionalni fitness. Fitness Bootcamp efikasan je način “buđenja” i jačanja tijela. Pomažem ljudima da dođu do fitness-ciljeva, bolje se osjećaju u svom tijelu i razviju snagu, izdržljivost i fleksibilnost koja im pruža bolju kvalitetu života. Riječ je o vježbanju bez utega, bez dodataka prehrani i rigorozne dijete. Uz trening polaznici uče uspostaviti kvalitetan odnos s tijelom i razviti zdrave prehrambene navike. Cilj mi je pokrenuti, motivirati i osnažiti svaku osobu koja se odluči za Fitness Bootcamp. Ljudi istinski osvještavaju i jačaju svoje tijelo. Imaju priliku postići super rezultate, steći nove zdrave navike i naučiti kako nastaviti sami.

I u svojim istupima gotovo uvijek ističete da nema izgladnjivanja, nema teškog vježbanja i sprava, kako onda radite? Što sve uključuju vaši programi?

Za vrijedne rezultate treba uložiti trud. Ali nije potrebno mučiti tijelo. Vježbanje bez utega, ako se izvodi na pravi način, donosi izvrsne rezultate. Ono učvršćuje mišiće cijelog tijela, jača kondiciju i sagorijeva masnoću. Zbog toga ovaj tip vježbanja postaje sve popularniji među ljudima koji ne vole klasično vježbanje s utezima. Vježbanje s utezima ima svoju ulogu, ali vježbanje bez utega pristupačno je svima, bilo gdje i bilo kada. Umjesto izgladnjivanja i brojenja kalorija pokazujem ljudima kako osvijestiti i poboljšati svoje prehrambene navike. Razgovaramo o namirnicama i količinama namirnica koji će im pružiti dovoljno energije i snage za svakodnevni život, a u isto im vrijeme pomoći da budu zadovoljni svojim tijelom.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Utemeljitelj ste veganskog fitness izazova 30 dana, što on sadrži?

Veganski izazov je program vježbanja i prehrane koji pomaže polaznicima doći do svojih ciljeva uz biljnu prehranu. Na taj način tijelo se lakše čisti radi unošenja veće količine vlakana i antioksidanasa, a dobiva proteine, ugljikohidrate i masnoću koju treba. Tako ljudi brže dolaze do željenih rezultata, ali bez gladovanja i nezdravih dijeta u kojima se često izbacuju ugljikohidrati. Vegansku prehranu odobrile su vodeće svjetske nutricionističke organizacije, a dokazane dobrobiti biljne prehrane su smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara, sniženje krvnog tlaka i razine kolesterola u krvi i smanjenje rizika od karcinoma debelog crijeva i prostate.

Jedan je od vaših savjeta i da uvijek treba slušati svoje tijelo jer samo tako dolazi do pozitivnih promjena. Kako naučiti slušati vlastito tijelo, što ono govori?

Nitko nas nije naučio poštovati i slušati tijelo. Učili smo kemiju i povijest, a zapostavili smo osnovne potrebe tijela. No tijelo nam uvijek priča. Ono što vrijedi naučiti jest kako čuti poruke koje nam šalje. Slušanje poruka tijela može nam uljepšati kvalitetu života i spasiti zdravlje. Dat ću vam primjer slušanja poruka tijela. Zastanite na trenutak upravo sada, zatvorite oči i duboko udahnite i izdahnite tri puta. Kako se osjećate? Što osjećate? Gdje to osjećate? Osjećate li žeđ, glad ili bol? Ili niste ni žedni ni gladni, niti vas išta boli? Tijelo ima poruku za nas u svakom trenutku, ali je potrebno zaustaviti se i osluhnuti što nam govori. To je kao kada vozimo auto s glasnom glazbom pa ne čujemo struganje kočnica, bučan motor ili upaljen lijevi žmigavac. To što ne čujemo poruke tijela ne znači da one ne postoje.

Tko češće dolazi k vama, jesu li vam žene ili muškarci češći klijenti? Tko je uporniji?

Otprilike 75% su žene. One su uglavnom motiviranije napraviti pozitivne (lifestyle) promjene i spremne su uložiti više truda u usvajanje novih zdravih navika. Spremnije su naučiti osluškivati poruke svog tijela i uvažiti ih. Muškarcima je kulturološki nametnuta uloga macho muškarca, kako prema drugima tako i prema sebi, što umanjuje mogućnost slušanja svog tijela. Unatoč tome, i žene i muškarci ulažu jednak trud na treninzima.

Kad žene govore o mršavljenju, uvijek im je problem što skidanje kilograma dugo traje, najradije bi da sve mogu riješiti preko noći. Isto ih muči i kad je riječ o čvrstoj guzi, kako ih motivirate kad shvate da to ipak ne ide tako lako?

Jedna od glavnih stvari koje objasnim klijentima na početku našeg zajedničkog rada jest da gradimo “bolju verziju sebe”, što znači da ćemo napraviti sve što možemo da izgradimo zadovoljnu verziju sebe. To je nešto što je individualno pa je i drukčije za svaku osobu. Nakon toga klijenti budu motiviraniji i spremniji usvojiti navike koje ne samo da daju željene rezultate nego pružaju znatno bolju kvalitetu života, kao i trajno bolji odnos s vlastitim tijelom. Mršavljenje i zatezanje kritičnih zona događa se usput.

Upravo je snaga volje da se nastavi sa započetim treninzima ono na čemu se najčešće i pada kad se naiđe na prvu prepreku. I sami ističete da snaga volje nije dovoljna za uspjeh, da su važniji izazovi. Kakve izazove nudite svojim klijentima?

Volja lako popušta. Struktura daje rezultate. Treba napraviti plan i strukturu te naučiti kako je održavati. Bez plana i djelovanja nema rezultata.

Foto: Privatni album

Godinama ste vegan, kako kombinirate svoj jelovnik s obzirom na pojačane zahtjeve zbog treninga?

Jedem dovoljno kvalitetnih proteina, ugljikohidrata i masnoće u četiri obroka. Sve što tijelu treba dolazi iz graha, leće, slanutka, tofua, seitana, riže, prosa, heljde, zobenih pahuljica, voća, povrća, biljnog mlijeka, orašastih plodova, chia sjemenki, lanenih sjemenki i drugih finih sjemenki. Jedem i pizze, sladolede, kolače i burgere. Veganske, naravno. Danas se veganska hrana može naći na svakom uglu, i u Zagrebu. Sve je dostupno, na web-stranici veganopolis.net može se pronaći lista veganskih restorana, recepti, savjeti nutricionista.

S obzirom na vaše prehrambeno opredjeljenje, kako o prehrani savjetujete svoje klijente koji jedu meso i mesne proizvode?

Dolaze mi klijenti s raznim stilovima života i raznim prehrambenim navikama. Sa svim klijentima razgovaram o usvajanju navika koje podržavaju njihove ciljeve i njihovo zdravlje, tako da govorimo i o dobrobiti biljnih namirnica. Također ih upoznajem sa zdravim, kvalitetnim namirnicama kao što su biljno mlijeko (zobeno, sojino, rižino, bademovo), tofu, tempeh i biljni proteinski shakeovi od graška, riže i konoplje.

Kako se u sve ovo uklopila glazba? Možda nije svima poznato, ali iza imena IFEEL krije se upravo Dragan Šurlan. Vaše hip-hop pjesme imaju i poseban motiv, repate u ime prava životinja. Vidite li na tom polju kakvih pomaka u Hrvatskoj?

Glazba koju radim daje glas životinjama. One nam ne mogu ispričati svoje priče. Na primjer, tu su pjesme iz perspektive napuštenog psa na ulici, kao i priče životinja u utočištima, tužne pjesme, radosne, kao i one koje potiču na razmišljanje. Glazbom i videospotovima pokušavam približiti životinjske živote našima i pokazati da i one osjećaju, pate i teže boljem životu, baš kao i mi.

Veganske aktiviste šira javnost uglavnom vidi kao ljude koji prosvjeduju, organiziraju festivale ili druga emotivna događanja. Glazba je malo drukčiji medij, posebno hip-hop glazba koja je puna energije, vidite li tu neku novu šansu za ostvarivanje prava životinja?

Životinjama se može pomoći na više načina. Prvi, osnovni način je veganski lifestyle. Volontiranje i pomaganje udrugama, sudjelovanje u prosvjedima, potpisivanje peticija su drugi načini. Uz veganstvo, promoviranje zdravog, “feelgood lifestylea” i aktivizam, glazba je za mene način na koji se kreativno mogu obratiti slušatelju i upoznati ga s nekom novom emocijom, informacijom ili misli. Na festivalima na kojima nastupam puno ljudi me pita o veganstvu, tako da uz hip-hop koncerte s njima rado razgovaram o životinjama koje srećem u utočištima za životinje, jer one su zapravo inspiracija za sve što radim. Često primam poruke da su nakon slušanja mojih pjesama prestali jesti meso ili da su postali vegani. Ako to nije inspirirajuće da nastavim raditi to što radim, ne znam što je.

Ima li planova na glazbenom polju, što pripremate?

Trenutačno radim na pjesmi o tome kako plastika šteti nama, životinjama i planetu. Prošle godine napravio sam pjesmu i videospot o Donaldu Trumpu, tako da sam tematski pokrio već 90 posto nepravde u svijetu. Davno sam shvatio da ne možemo ignorirati nepravdu. Moramo se pokrenuti i napraviti pozitivne promjene koje i sami želimo u svijetu. Prije dvije godine organizirao sam Facebook grupu VEGAN THUGZ. Mi smo grupa građana koja na kreativan način pomaže životinjama i promovira feelgood, suosjećajni lifestyle. Prikupljamo sredstva za azile i utočišta za životinje, organiziramo radne akcije u azilima i utočištima, zabavne evente s puno fine veganske hrane. Trenutačno imamo plakate po Zagrebu, kao i web-stranicu koja promovira suosjećajni životni stil (www.zastosmovegani.com). Ne zanima nas pasivnost, žaljenje i negativa. U akciji, informaciji i pozitivi je spas. Na ZeGeVege festivalu imat ćemo i šator suosjećajnih iznenađenja. Bit će svega, pa čak i iznenađenja za mališane. Feel-good, slatko-slana, pozitivna vibra.

Vlada li još fama o soji kao GM namirnici, što o tome misle vaši klijenti?

Većina životinja koja se uzgaja na industrijskim farmama hrani se GMO sojom. Tofu koji kupujem u dućanu proizveden je u organskom uzgoju tako da znam što jedem i ne bojim se soje. Studije o soji pokazuju da ona ima pozitivan, a ne negativan učinak na organizam. Vrijeme je da se informiramo i nadiđemo predrasude o soji, veganstvu i suosjećanju. Informacije su lako dostupne u današnje doba.

Mijenjaju li se navike i način prehrane nakon vaših treninga?

Naravno. Gradimo bolju verziju sebe, nismo na dijeti.

Javljaju li vam se klijenti nakon nekog vremena, koliko ostaju uspješni, odnosno dosljedni u svemu što ste ih učili i savjetovali?

Da. Lijepo je čuti da su dosljedni, naročito od klijenata koji su svoje zdrave navike prenijeli i na svoje obitelji.

ILI - ILI 1. Slatko ili slano? Slatko. 2. Ljeto ili zima? Ljeto. 3. Šuma ili dvorana? Ovisi za što. 4. Klijenti žene ili muškarci? Vrijedni. 5. Pas ili mačka? I vau i mijau.

Deset zdravih alternativa vašoj omiljenoj brzoj hrani