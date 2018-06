Broj pobačaja u 15 se godina prepolovio

Broj pobačaja u Hrvatskoj u posljednjih 15 godina više se nego prepolovio jer ih je 2001. bilo gotovo 13.000, a lani ih je prijavljeno najmanje dosad – 6145 pobačaja. Pokazuje to izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o pobačajima u hrvatskim zdravstvenim ustanovama u 2017.

I ovi podaci pokazuju da se bez zakonske zabrane pobačaji smanjuju iz godine u godinu, a očito raste i svijest o korištenju kontracepcije. Uostalom, potpunu zabranu pobačaja ne bi dopustio ni Ustavni sud. Najveći udio u pobačajima čine legalno inducirani pobačaji (39,32%), dok su oko 60% svih ostalih pobačaja bili nenamjerni. Lani je tako prijavljeno 2416 legalno induciranih pobačaja. Većina njih (85,68%) učinjena je na zahtjev žene, 3,10% zbog malformacije ploda, a 1,45% zbog ugroženog zdravlja majke.

76% bez kontracepcije

Od 2070 pobačaja na zahtjev žena, u 76,91% slučajeva žene nisu koristile kontracepciju. Većina žena (53,82%) kod kojih je pobačaj učinjen na njihov zahtjev bila je u braku. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Hrvatska ima nižu stopu prijavljenih legalno induciranih pobačaja na 1000 živorođene djece nego susjedne zemlje i EU, u kojima je također prisutan trend smanjenja pobačaja. Tako je 2015. u Hrvatskoj bilo 80 pobačaja na 1000 živorođene djece, a u EU u prosjeku njih 203. Usporedbe radi, i broj legalno induciranih pobačaja najniži je bio lani i više se nego prepolovio u odnosu na prije 15 godina, kad ih je bilo 6800.

U Istarskoj županiji tijekom 2017. bila je najviša stopa prijavljenih legalno induciranih pobačaja na 100.000 žena fertilne dobi (623,31), a najniža u Splitsko-dalmatinskoj županija (68,60). Više od 80% pobačaja prijavljenih u 2017. dogodio se tijekom prvih 10 tjedana trudnoće, a u 2% pobačaja podatak o tjednima trudnoće nije bio poznat.

Pobačaji od 30 do 39 godina

U 2017. nije zabilježen ni jedan smrtni slučaj od posljedica pobačaja. Od žena kod kojih je evidentiran legalno inducirani pobačaj najviše je bilo onih u dobi od 30 do 39 godina (47,68%), a zatim u dobi od 20 do 29 godina (36,34%). Tijekom 2017. prijavljeno je 49 pobačaja u maloljetnica (2%). U mladih djevojaka od 18 do 20 godina prijavljeno je još 108 legalno induciranih pobačaja, što čini 6,5% ukupno prijavljenih legalno induciranih pobačaja. Među ženama koje su imale legalno inducirani pobačaj najviše je bilo žena koje nemaju djecu, njih gotovo trećina (32,4%), a zatim onih s dvoje djece (28,1%). Visok je udio žena s jednim djetetom (20%) koje su imale pobačaj, navodi HZJZ, a najmanji (12,4%) među ženama s troje djece te još manji među ženama s više djece, kao i prethodnih godina.