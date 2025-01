Bračni par očekuje svoje 20. dijete: 'Ljudi nas osuđuju, ali mi obožavamo kaos'

Za mnoge je velika obitelj s mnogo djece san, a Desiree i Christopher taj san pretvaraju u stvarnost. Desiree trenutno nosi svoje 20. dijete, deveto koje će dobiti sa suprugom Christopherom. Kada su se upoznali, Desiree je imala troje djece, a Christopher osmero, a zajednički su odlučili svoju obitelj dodatno obogatiti. U svibnju ove godine par će dočekati još jednog člana svoje već velike obitelji, piše Mirror.

Desiree se prisjetila trenutka kada joj je pukao vodenjak dok je snimala TikTok video, opisujući svoj dom kao ‘organizirani kaos’. Ipak, naglasila je da unatoč kaosu, sve u njihovoj obitelji funkcionira izuzetno organizirano. Njihov svakodnevni život uključuje pranje desetak hrpi rublja vikendom, a uz to dijele svoj obiteljski život s preko 64.000 pratitelja na TikToku. No, ne podržavaju svi njihov način života. Kritičari ih optužuju za ‘prenapučenje’ planeta i izražavaju sumnje u to mogu li svakom djetetu pružiti dovoljno pažnje.

Christopher je na kritike odgovorio istaknuvši njihovu politiku otvorenih vrata: ‘Kad god djeca trebaju razgovor ili pažnju, uvijek imaju prostor i vrijeme za to’. Unatoč negativnim komentarima, par ostaje posvećen obiteljskom životu i raduje se dolasku nove bebe.

Desiree posebno cijeni to što u njihovom domu nikada nije dosadno: ‘Nikad nisi usamljen, svaki događaj kod nas je veliki događaj’. Christopher je dodao kako mu je najdraže promatrati kako njihova djeca rastu i razvijaju se. Najveći izazovi, kako kaže, vezani su uz osiguravanje osnovnih potreba poput struje i vode. Desiree otkriva kako svakodnevno pere rublje dva puta dnevno, a subotom dodatnih deset košara.

Uz toliko ruku koje pomažu u kućanskim poslovima, ova obitelj funkcionira kao dobro uigran tim. Njihovo najstarije dijete ima 22 godine, dok je najmlađe staro 19 mjeseci. Spol svoje 20. bebe još nisu saznali, ali su uzbuđeni i spremni za nove izazove koji dolaze s još jednim članom njihove nevjerojatne obitelji.