'Bojim se da će moj dečko saznati s koliko sam zapravo muškaraca spavala'

– Bojim se da će moj dečko saznati s koliko sam muškaraca zapravo spavala. Oboje smo živjeli u istom selu posljednjih deset godina i to je mjesto gdje se svi poznaju. Zajedno smo dvije godine i dok on misli da sam spavala s troje ljudi, zapravo sam spavala sa sedam – napisala je jedna djevojka za The Sun.

Sada se počela sramiti zbog tri godine u kojima je uživala s raznim muškarcima prije nego što je ušla u vezu s njim i voljela bi da može vratiti vrijeme i promijeniti neke stvari. Neprestano je ispituje o njezinim prethodnim vezama i sada se boji da će saznati istinu.

– Apsolutno se nemate čega sramiti. Imali ste veze prije nego što ste upoznali svog dečka, od kojih danas nijedna nije relevantna. Vaša prošlost je upravo to, vaša prošlost. I vaš dečko mora prestati razmišljati o tome. Njegovo ljubomorno ponašanje daje daleko veći razlog za zabrinutost. Možda ga je netko kome je vjerovao u prošlosti jako iznevjerio, ali to ne znači da je prihvatljivo. I dalje će mu trebati pomoć da se nosi s tim osjećajima – odgovorila joj je Deidre.

