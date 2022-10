Bila je svećenica, a onda se odlučila na naglu promjenu: 'Sada prodajem gole fotografije, to je moj poziv'

Nikole Mitchell (36) iz Orange Countryja u Kaliforniji odrasla je u strogoj baptističkoj obitelji i školovala se za vođu svoje kršćanske zajednice, ali napustila je to zanimanje nakon što je shvatila koje je seksualne orijentacije.

Ova majka troje djece priznala je svima da je biseksualna, a nakon toga počela je osjećati da njezino mjesto više nije u crkvi. Odlučila je ispuniti svoj tinejdžerski san da postane erotska plesačica, prenosi Daily Mail. Sada svakodnevno dijeli provokativne fotografije na svom Instagram profilu koji je prikupio gotovo 95 tisuća pratitelja, a ima profil i na stranici OnlyFans, na kojem ih prodaje.

- Uvijek sam bila dio crkve i činila sam sve što sam mogla da ispunim svoj poziv vodstva, sve dok više nisam pripadala tamo. Ja sam queer, a moja crkva nije prihvaćala moju zajednicu. Imala sam razne želje i odlučila sam napokon zakoračiti u nepoznato i vidjeti kamo će me odvesti, a odvelo me ovdje i jako sam zahvalna - objasnila je,.

Sa svojim suprugom Johnom bila je u braku sedam godina kada je shvatila da je biseksualna, ali kaže da je on u potpunosti prihvatio njezinu seksualnost te da joj pruža potporu na svakom koraku. - John je prekrasna duša. Bio je prva osoba kojoj sam otkrila svoju seksualnost, a on je rekao da je to prirodno i normalno te me uvijek podržavao - rekla je.

Međutim, njezina crkvena zajednica nije to tako dobro prihvatila. Što je više otkrivala sebe oni su sve manje prihvaćali njezino vodstvo. Bio je to još jedan od razloga da napusti taj posao i okrene novu stranicu u životu.

Sa svojom djecom otvoreno razgovara o svom novom poslu. - Mislim da, kao i svaki roditelj, želim najbolje za svoju djecu i nikada im ne želim nauditi. Znaju da se bavim modelingom. Mislim da će se, kada budu stariji i vide moj rad, smijati. -

Iskreno pišući o svojoj karijeri, Nikole je priznala kako ne planira stati i da joj posao ide bolje nego ikad prije.

- Željela sam biti viđena, biti “lavna otkako sam bila djevojčica. Stajala bih ispred ogledala u hodniku, pretvarajući se da radim reklame za svoje omiljene žitarice. Zamišljala sam dan kada ću biti poznata glumica jer je to bila jedina slava za koju sam znala. U srži svega, želječa sam biti poznata, viđena i voljena u velikim razmjerima. Kad sam postala viralna 2020., to nije bila nesreća. Ili slučajnost. Bio je to rezultat povezivanja moje namjere s praktičnom provedbom i moj se život zauvijek promijenio. Prešla sam sa zarađivanja 60 tisuća dolara godišnje na 700 tisuća dolara. Prešla sam s 10.000 pratitelja na Instagramu na preko 250.000 pratitelja i postala verificirana! Od toga da mi jedva itko zna ime dospio sam do objavljivanja u više od 25 zemalja. Ovo mi je promijenilo život. I ne mogu biti sretnija s rezultatima - zaključila je.

