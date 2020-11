Bajka na dlanu

Izletiše Vuglec breg kao da je izmišljeno. A tako i je nastala ideja da se na prekrasnoj uzvisini prepunoj vinograda i vidikovaca od starih kuća sagradi izletište. Priroda i tradicija ovdje su se zaista poigrale. Zagorje je novo otkriće mnogima i idealno je za ovaj trenutak novog normalnog turizma. Da je lijepo, pretpostavili smo, ali toliko... Svugdje je čarobno na svoj način i onda dođete na Vuglec breg i shvatite da ne samo da ne poznajete Hrvatsku, već ni to Zagorje, koje je doslovno tu na dlanu, pokraj Zagreba. Na Vuglec bregu je uvijek sve drugačije i nikada ne znate što vas čeka. Izletnici i namjernici baš obožavaju takva mjesta. Ako ništa drugo, breg će biti super na jesenskom suncu, a ligenštuli već poslagani, i deke i grijalice, zatreba li. Na južnim padinama ponad vinograda uvijek je toplo jer ovo mjesto kao da pokupi sav sjaj sunca i toplinu. Plaža na Vuglec bregu u Zagorju jedina je u kontinentalnoj Hrvatskoj s ‘Green Beach’ zastavicom.

Inače, tu su nastala i najkvalitetnija zagorska vina s markom Vuglec brega i ovdašnje vinarije. Uz restoran i vinski podrum, tu je nekoliko stilskih drvenih kuća sa slamnatim korovom koje se mogu unajmiti i ispred kojih možete sjeti i kao gosti izletišta te po želji i ručati – kraj zdenca, na plaži ili uz svoj bicikl parkiran uz bačve. Pečena guska, patka ili purica s mlincima specijaliteti su restorana. Nemojte propustiti zagorske štrukle od sira ili bučnicu. Uza sve to idu odlična kvalitetna vina ili novi vinski brend kuće, lagano i pitko vino ‘Zagorski bregi’. Obiđite i romantičnu hižu ‘Mica’ koja ima samo jednu prostoriju, odnosno sobu i terasu, domaćini će vam je rado pokazati. Naši domaćini smišljaju sve moguće načine kako privući goste.

Foto: Dražen Breitenfeld

Mario i Boris Vuglec s istoimenog brega kažu:

– Pokušamo nešto izmisliti – uvijek neku novu ideju što bismo još mogli napraviti da gostima i posjetiteljima bude lijepo i ugodno. Ne znate bi li bilo bolje na prijepodnevnom pedaliranju ili na našoj plaži s pogledom na šumu i naše zeleno blago. Gost može dobiti što god želi – šampanjac, koktel s okusom naših ruža, tortu ili janjeće kotlete. Tu su i naša vina, a u kući bake Roze radimo specijalitete ispod peke, poput ramsteka sa šparogama. Izletište Vuglec breg naš je životni moto i na tome brendu delamo svaki dan svi mi Vugleci.

S bicikla krenuti iz Vuglec brega u istraživanje okolice odlična je ideja. Sljubiti se s tim bregima privilegij je koji si treba priuštiti. U aktivnom životu, ali i odmoru koji se sada cijeni više no ikada. Kretanje na biciklu je zdravo i sada vrlo korisno. Boravak vani u prirodi na svježem zraku i sretanje manjeg broja ljudi treba iskoristiti baš ovdje. Električni bicikli pokazali su se kao odlično rješenje za brežuljkasti kraj. Takvi izleti imaju svoju budućnost, prepoznali su u Zagorju. Kroz niz projekata, uređenja biciklističkih, ali i pješačkih staza. Izgradnja odmorišta i električne bike rute omogućuju da dođu i upoznaju ovaj kraj s bicikla. Najljepše je upoznati ostale vrijednosti Zagorja i na biciklu. Oko Vuglec brega je sve važno u krugu od trideset kilometara. To se može proći na e-biciklu. Do Sutle i granice sa Slovenijom i do toplica koje su i inače poznate. Za obilazak Lijepe Naše, pa i Zagorja, čiji su stihovi himne baš tu i rođeni. Između Sutle, Krapine i Zlatara sve je prepuno kurija, dvoraca te vinskih i biciklističkih puteva s vrlo velikom ponudom.

Foto: Dražen Breitenfeld

BIKE TURA ZA AVANTURISTE

Bike tura za Pregradu i Petrovsko i povratak na Vuglec breg – oko 35 kilometara tamo i natrag. Visinska razlika je gotovo tisuću metara. To je već za avanturiste. Također, i kružni biciklistički izlet do Zaboka i Krapinskih Toplica. Zato oni željni lagane rekreativne vožnje mogu na bezbroj puteljaka i vinskih staza koje se provlače uz kleti, crkvice i vinograde do brojnih vidikovaca koji pružaju impozantne prizore. Sljeme, Ivanaščica, Pohorje, pa i Alpe izgledaju kao da su tik do vas. Na planinarenju, šetnji ili na biciklu nećete se izgubiti. Zagorje je puno sela i stanovnika, a i na bregima je uvijek netko. Uostalom, u Zagorju se svi putovi spajaju ili vode nekamo. U svako dvorište može se zaviriti i pitati kamo ići. Mogu vas samo zaskočiti pozivi domaćina na gemišt ili lajanje veselog peseka i hrpa guski koje se šepure.

Foto: Dražen Breitenfeld

START ZA OBILAZAK ZAGORJA

Osim gastro i enoužitka te obilja hedonizma Vuglec breg je odlična startna postaja za šetnje i bicikliranje po Zagorju. Hodači imaju i označenu stazu do Krapinskih Toplica, a biciklisti odličnu rutu do Zaboka. Blizu je Krapina, a tu je i Muzej krapinskih neandertalaca i staza Hušnjakovo. Zagorski dvor Veliki Tabor te obližnja Pregrada i Tuhelj, ali i dolina Sutle također su pravi mamci za dodatni obilazak. Da se na Vuglec bregu samo šećete oko vinograda, itekako ćete se nahodati.