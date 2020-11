Prijeđite goru pješice i na konju

Iako najniža, površinom je najprostranija hrvatska gora. Zapravo, Bilogora je skupina brežuljaka, humaka i uzvisina koji prate rijeku Dravu od Kalnika na sjeverozapadu pa do Papuka i Slavonije na jugoistoku.

Pitoreskni brežuljci, šume i vinogradi, polja i ribnjaci zovu na istraživanje, a gotovo svaki dio ovog gorja dostupan je automobilom, pa tako i njegov najviši – Stankov vrh, na 309 metara nadmorske visine. Radi se o neznatnom uzvišenju u prostranom šumovitom i blago brežuljkastom krajoliku Bilo – Rajčevica do kojeg je ipak poželjno doći pješice, a prilazi su mu od prijevoja iznad Jagnjedovca, odakle makadamskom cestom treba tek pola sata. No oni koji žele malo jači tempo, mogu krenuti i iz Koprivnice ili Koprivničkih Brega pa će do Stankova vrha doći za tri i pol, odnosno dva sata.

Foto: Shutterstock

Osim pješice, Bilogora se može prijeći i na konju. Prolazi onuda, naime, prva međunarodno certificirana konjička turistička staza i jedina takva u Hrvatskoj. Duga je devedeset kilometara i ima dvadesetak “horses welcome” punktova. Jahati mogu i oni koji nisu nikad zajahali i iskusni jahači. Nude se različiti jednodnevni i višednevni programi u kojima početnici mogu naučiti sve o konjima i naučiti jahati, a napredni jahači mogu se uputiti na nekoliko staza – od lakših i zahtjevnijih do višednevnih trekking tura.

Foto: Shutterstock

Jaše se uz objekte kulturne i povijesne baštine koje staza povezuje, ali i seoska turistička gospodarstva, vinarije i izletišta koji nude domaće specijalitete. Jedan od njih je, primjerice, i Agroturizam Vinia, odakle se može ići na četverosatnu jahačku rutu do Vidikovca, Romske kuće i Planinarca. Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar osmislila je i niz drugih tura, a sve se mogu vidjeti na njihovoj internet stranici.