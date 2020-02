Astrolog otkriva: Najbolja pozicija za seks s obzirom na horoskopski znak

Britanski astrolog Nicolas Aujulam otkrio je koje su najbolje pozicije za seks s obzirom na horoskopski znak. Rekao je: "Astrologija otkriva kako svi imaju različite osobine s obzirom na horoskopski znak u kojem su rođeni, a to tvori i naš libido i što volimo tijekom seksa.", prenosi Daily Mail.

Ovan (21. ožujka-20.travnja)

Za vrijeme seksa, Ovnovi su strastveni i vrući. Vole se natjeravati, njima zabava dolazi iz potjere, a zadovoljstvo iz osvajanja. Rijetko njih netko zavodi jer su oni zavodnici koji vole imati kontrolu. Ovnovi se kreću velikom brzinom, ali se mogu lako i ohladiti, što znači da mogu brzo doći do orgazma. Iako je seks može biti brz i kratak, on je jako intenzivan. Kad osjete seksualni nagon, ništa ih ne sprječava i mogu imati seks na raznim mjestima.



Najbolja pozicija: 'Okrenuta kaubojka u kontroli'

Ocjena libida: 3/12 (gdje je 1 najveća ocjena)



Bik (21. travnja-21. svibnja)

Bikovi su strastveni i nježni te će vam davati puno poljubaca i senzualnih dodira. Više su senzualni, nego seksualni. Njihova najveća vještina je predigra i koristit će puno vremena kako bi povećala seksualna napetost. Uživaju biti u zagrljaju te maženi i masirani. Nisu spontani te od njih ne očekujte vatromet i avanturu, već veliku senzualnost.



Najbolja pozicija: 'Misionarska' da mogu dodirivati svog partnera

Ocjena libida: 8/12

Blizanci (22, svibnja-21. lipnja)

Blizanci su znatiželjni i imaju otvoren um kada se radi o seksu, žele isprobavati nove stvari i seksualno eksperimentirati. Njima ništa nije tabu. No, kao što njihov raspon pozornosti kratak, njihov libido može biti nepredvidljiv. Uvijek imajte plan B kod zavođenja. Njihova mašta povećava njihov libido, te oni uživaju u igrama s ulogama i igrama putem tehnologije.



Najbolja pozicija: 'Čarobnjak flipera' (partner je na koljenima dok su ženama noge široko raširene)

Ocjena libida: 10/12



Rak (22. lipnja-22. srpnja)

Rakovi su nježne i osjećajne duše kojima upravljaju njihovi osjećaji, a ne seksualni nagon. Za njih seks mora biti ugodan i njegujući, a moraju se osjećati i kao da netko pazi na njih. Ne traže posebnu izvedbu, već radije žele biti vođeni emocijama i imati duboku seksualnu intimu.



Najbolja pozicija: 'Kaubojka koja sjedi'

Ocjena libida: 9/12



Lav (23. srpnja-23. kolovoza)

Lavovi su strastveni i hrabri, a za vrijeme seksa su jako zaigrani. Oni su kreativni, romantični i zabavni, a donose raznolikost u seks. Njih privlači tjelesna ljepota, a kada nađu nekoga tko ih privlači, njihov seksualni nagon raste i njihove potrebe se moraju dnevno ispunjavati. Lavovi vole kontrolu, a za vrijeme seksa možete očekivati i grebanje i ugrize.



Najbolja pozicija: 'Pseći stil'

Ocjena libida: 5/12



Djevica( 24- kolovoza-22. rujna)

Djevice su 'prizemljene', a njihov cilj je ugoditi, no oni nisu najbolji inicijatori seksa, što njihovog partnera stavlja u stalnu kontrolu. Njihov libido je nepravilan i nekada im je dovoljno imati seks jednom tjedno. Seks je za njih mjesto gdje mogu prepustiti kontrolu, ali njihova priroda da budu savršeni znači da će htjeti biti najbolji mogući ljubavnici. Vole čistoću i urednost čak i za vrijeme seksa.



Najbolja pozicija: Licem u lice dok stoje u tušu

Ocjena libida: 12/12



Vaga (23. rujna-23. listopada)

Vage vole harmoniju, a za njih je seks stvaranje nečeg predivnog. Za vrijeme seksa osjećaju se živo i stvarno znaju sve o vođenju ljubavi. One vole ugovarati ljudima, što znači da će partnerovo zadovoljstvo doći prije njihovog. Postoji jako niska šansa za afere kod Vaga jer se one vežu za svog partnera. Imaju divlju maštu i vole erotske igre i seksualno zadovoljstvo.



Najbolja pozicija: 'Erotično V' (muškarac stoji dok žena svoje noge stavlja preko njegovih ramena)

Ocjena libida: 7/12

Škorpion (24. listopada- 22. studenog)

Škorpioni su dubinski strastveni i energični judi koji imaju snažnu seksualnu energiju koju i drugi ljudi mogu osjetiti. Lako ih se zavede, a kako bi bili zadovoljni moraju osjetiti emocionalnu i fizičku povezanost. Nije uvijek samo seks, već osjećaj intimne povezanosti. Oni vole prelaziti sve granice i očekivanja, a od njih možete očekivati puno eksperimentiranja i vezanja.



Najbolja pozicija: 'Stojeći 69'

Ocjena libida: 2/12



Strijelac (23. studenog-21. prosinca)

Strijelci imaju veliki libido, a u seksu su optimistični i vole avanturu. Oni vole kontrolu u spavaćoj sobi, a na seks su spremni bilo gdje - doma, u autu, pa čak vani. Njima seks nije emocionalan, već fizički. Oni su vodeći u seksu na jednu noć.



Najbolja pozicija: 'Povišeni pseći stil'

Ocjena libida: 1/12



Jarac (22. prosinca-20. siječnja)

Jarci su praktični i dosljedni i imaju veliki seksualni nagon te im trebaju redoviti seksualni doživljaji kako bi se opustili. Ne treba im ludi i divljački seks, već nešto pouzdano i zadovoljavajuće. Imaju jako veliku izdržljivost i staminu, te im je nakon orgazma potrebno samo nekoliko trenutaka za oporavak i spremni su za novu rundu.



Najbolja pozicija: 'Tačke' (kao igra koju ste igrali kao mali)

Ocjena libida: 4/12



Vodenjak (21. siječnja- 18. veljače)

Vodenjaci su slobodnog duha kojima je potrebna sloboda kako bi istraživali svoju seksualnost. Njihov seksualni nagon je inovativan i često žele probati stvari koje su potpuno izvan okvira. Dok njihovo raspoloženje utječe na njihov nagon, jedan dan bit će luđački, drugi dan hladan. Ne iniciraju uvijek seks te često stavljaju potrebe partnera prije svojih.



Najbolja pozicija: 'Čarobnjak G točke' (muškarac kleči dok su ženama noge preko njegovih ramena)

Ocjena libida: 6/12



Ribe (19. veljače- 20. ožujka)

Ribe su osjećajne, a njihov seksualni nagon ovisi o povezanosti koju imaju s partnerom. Ako se osjećaju sigurno, istraživat će svoju seksualnost i isprobavati nove stvari. Tijekom seksa vole se maziti i šaptati nježne riječi, ali trebaju zapamtiti da ne smiju zanemariti svoje potrebe.



Najbolja opcija: dok se maze

Ocjena libida: 11/12

