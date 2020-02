'Preklinjala sam muža za seks u troje s muškarcem, a sada se oni tajno nalaze'

Jedna žena obratila se za pomoć savjetnici Deidre. Ona je preklinjala dugo supruga da probaju seks u troje s drugim muškarcem, a on je bio jako uzbuđen. Dogovorili su se da njih dvojica nemaju nikakve odnose.

"Rekao je kako će to biti pravo iskustvo da me vidi s drugim muškarcem kojeg je on pronašao na internetu. Više puta je dolazio kod nas i bilo je odlično. Sada je već prošlo nekoliko mjeseci i nismo se čuli s njim - ili je moj suprug inzistirao da se ne čujemo."



"Mojem suprugu je 35, meni 33, a našem seksualnom partneru 28 godina. Oženjeni smo šest i imamo kćer od dvije godine. S vremenom je muž postao distanciran, a ja sam bila uvjerena kako ima aferu s drugom ženom. Nešto sam gledala na njegovom mobitelu i našla video gdje ga naš seksualni partner iz prošlosti oralno zadovoljava. Bila sam šokirana, ali nisam ništa rekla iako mislim da zna da nešto nije uredu. Zbunjena sam jer ne znam jesmo li mi u otvorenoj vezi sada? Rekla sam to samo jednoj prijateljici koja je rekla kako se nemam što žaliti na suprugovo ponašanje jer je to ionako bila moja ideja."

Žena se pita treba li to prihvatiti ili mu priznati sve...



Deidre odgovara:

"Ako je ikada pravo vrijeme za reći 'pazi što želiš' onda je to sada. Uključivanje drugih ljudi u vaš seksualni život može dovesti do ovoga. Ispalo je kao da ste ovo dozvolili svom suprugu, a on je možda razvio osjećaj privlačnosti prema muškarcima. Ipak, ovo što on radi je varanje. Inzistirajte na razgovoru, recite mu da ste slučajno to saznali i neka bude iskren o svemu što se događa. Možda je zbunjen oko svoje seksualnosti i sramit će se to vama priznati, ali morate potražiti pomoć da ovo rješite."