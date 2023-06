Ako ste pod stresom jedite ove tri namirnice: Umirit će živčani sustav!

Rješavanje stresa hranom mnogima nije nepoznat osjećaj i, dok se to često smatra vrlo lošim, to nije nužno uvijek tako. Nutricionistica Jess Cording tvrdi da rješavanje stresa hranom zapravo ima smisla. Naime, određena hrana ima veliki utjecaj na našu razinu šećera u krvi, koji je izravno povezan s našim psihološkim stanjima i dobrobiti. Tako da, ako trpate ove tri namirnice u sebe dok ste pod stresom, one će vam zapravo pomoći i neće naškoditi tijelu, piše Mind Body Green.

Bobičasto voće: Bobice su prepune snažnih antioksidansa zvanih polifenoli. Kliničko ispitivanje iz 2017. godine, čak je otkrilo da su flavonoidi (skupina polifenola) u divljim borovnicama povezani s poboljšanim pozitivnim raspoloženjem, jer su i djeca i odrasli prijavili bolje raspoloženje dva sata nakon uzimanja. Osim toga, bobičasto voće je bogato vitaminom C, koji može imati veliku ulogu u stabilizaciji razine hormona stresa kortizola. Točnije istraživanja su otkrila da nadbubrežne žlijezde imaju visoke koncentracije vitamina C, a konzumacija ove hrane može nahraniti nadbubrežne žlijezde i održati razinu kortizola uravnoteženom.

Omega-3 masne kiseline: Možda ste upoznati s dobrobitima omega-3 masnih kiselina za mozak, ali jeste li znali da konzumacija dovoljne količine omega-3 masnih kiselina zapravo može pomoći u stimulaciji živca vagusa, koji vam zauzvrat pomaže da se bolje nosite sa stresorima? Prema znanstvenom pregledu Frontiers in Physiology iz 2011., omega-3 masne kiseline mogu pomoći u povećanju vagalnog tonusa i podržati zdrav parasimpatički živčani odgovor, igrajući ključnu ulogu u regulaciji varijabilnosti otkucaja srca. Dakle, omega-3 masne kiseline zaista umiruju živčani sustav.

Fermentirana hrana: Svaka hrana koja je zdrava za crijeva, istovremeno je i zdrava za mozak, zahvaljujući crijevno-moždanoj osi. Probava izravno utječe na mozak, pa nutricionistica kaže da je dobro jesti puno fermentirane hrane, odnosno hrane bogate prebioticima. Fermentirana hrana poput kiselog kupusa i kefira, prirodno sadrži probiotike i prebiotička vlakna, a pokazalo se da probiotici učvršćuju odgovor na stres kod ljudi, zbog gore spomenute veze između crijeva i mozga.

