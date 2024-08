Imate li 'snajperski' vid? Pronađite mače skriveno među lišćem i otkrijte!

Poznato je da održavanje mozga aktivnim pomaže u poboljšanju kognitivnih sposobnosti, jačanju memorije i unapređenju fokusa i pažnje. Neki stručnjaci vjeruju da redovite mentalne vježbe mogu čak odgoditi pojavu simptoma demencije. Mnogi ljudi koriste mozgalice i zagonetke kao način da održe svoj um u formi, a vjeruje se da dodavanje vremenskog ograničenja može dodatno pojačati ove prednosti. Osim što su zabavne, mozgalice su izvrstan način da usmjerite svoj um i izazovete se da razmišljate na inovativan način, piše Mirror.

Jedna posebna mozgalica postala je pravi izazov, čak i za one s izuzetno oštrim vidom. Ispod se nalazi slika lišća u kojoj se skriva mali mačić – vaš zadatak je pronaći ga. Ova je slika podijeljena na Redditu, zbunjujući većinu ljudi koji su se mučili u pokušaju da otkriju mačku. Naravno, bilo je nekoliko pojedinaca koji su ga uspjeli uočiti odmah – ali čini se da su to samo oni s najistaknutijim vidom. Postavite si mjerač vremena i vidite koliko vam je potrebno da pronađete mačića – no upozoravamo vas, izazov je poprilično težak. Mislite da ste dorasli zadatku?

Jeste li ga uspjeli pronaći? Bravo! Ako ne, jedan korisnik podijelio je jednostavan savjet kako uočiti skrivenog mačića. Napisao je: ‘Pogledajte pažljivo drugo oko skriveno među crnim krznom!’. Drugi je dodatno pojasnio: ‘Pomaknite se malo ulijevo od središta slike i zatim idite prema dolje dok ne ugledate oči. Kad ih jednom pronađete, nemoguće ih je više ne vidjeti’.

Foto: Reddit

Jedan je korisnik komentirao sliku, rekavši: ‘Ljudska vizualna percepcija je zanimljiva stvar. Nakon što sam pretražio sliku, relativno sam brzo uočio nepravilnost među lišćem, no trebalo mi je nekoliko sekundi da mozak obradi i prepozna mačku. Fascinantno je vidjeti kako instinkti preživljavanja rade – moj je mozak osjetio da 'nešto nije u redu' prije nego što je točno shvatio što se događa’.

