6 najčešćih pogrešaka s novcem koje uništavaju veze i brakove

Svi znamo da ljubav ne može plaćati račune, a kada su u pitanju novčana pitanja i problemi, to može dovesti do problema u odnosima, čak i prekida ili razvoda.

Istraživanje provedeno na Sveučilištu u Kansasu, pokazalo je da parovi koji se često prepiru oko financijskih tema, imaju veći rizik od razvoda.

Naravno, svaki odnos je drugačiji i ne postoji idealan način upravljanja vašim financijama, ali izbjegavanje ovih pogrešaka zasigurno će pomoći da ojačate svoju vezu.

Nerazumijevanje partnerovih potrošačkih navika

Mnogi problemi nastaju jer ne razumijete ili ne poznajete partnerove potrošačke navike. Može biti da jedan od vas svu plaću potroši u nekoliko dana i ostatak mjeseca živi "na karticama", a drugi je onaj štedljiviji koji dvaput razmisli prije nego potroši i kunu. Stoga je vrlo važno poznavati navike trošenja jedno drugog i odrediti što ide u zajednički kućni budžet, a što ostaje privatno.

Dug

Možda jedno od vas ima neki dug otprije, no to je sada i vaš dug ako ste zajedno. Ponašanje kao da to nije vaš problem, već isključivo njegov ili njen, nije dobar pristup. Postojanje dugovanja utjecat će na vaš zajednički život te je potrebno imati otvorene karte kada je u pitanje postojanje nekog financijskog duga i iznači rješenje i postići dogovor oko plaćanja.

Neraspoređujete troškove

Bez obzira ima li netko od vas veću plaću, nije u redu sve troškove prebaciti samo na jednog partnera. Imajte na umu da oboje živite u istom kućanstvu i vodite se time da ravnomjerno raspodijelite obveze ako ste oboje zaposleni i primate plaću.

Izbjegavate razgovore o novcu

Zaista velika pogreška je bojati se razgovora o financijama. To može imati teže posljedice na vaš odnos u nekom trenutku, posebice ako nastupe određeni problemi. Budite otvoreni kada je riječ o vašim primanjima i dugovanjima kako biste oboje znali kada i gdje biste se trebali "stisnuti", a gdje opustiti i priuštiti si nešto više.

Skrivanje informacija o novcu i tajni troškovi i računi

Ako vam je ovo uopće palo na pamet, zapitajte se zašto je to tako. Bojite se priznati da ste novac potrošili ne razmišljajući ili ne želite da vaš partner ili partnerica dozna što imate ili na što trošite. Imate li povjerenja u osobu s kojom živite i mislite li da je takav život?

Ne planirate ušteđevinu

Živjeti kao da je svaki dan zadnji ponekad je zaista dobra odluka, no ipak treba razmišljati o budućnosti. Planiranje ulaganja ili ušteđevine svakako bi trebalo biti na vašem dnevnom redu. Ako to ne želite, možda potajno ne planirate vašu budućnost zajedno uopće.

