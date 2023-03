21-godišnji muškarac spava s mamom svog prijatelja: 'Zaljubljen sam u nju od djetinjstva'

Jedan je muškarac za Metro priznao da ima 21 godinu i posljednjih šest mjeseci u tajnoj je ljubavnoj vezi s mamom svog najboljeg prijatelja. Ona je 36-godišnja samohrana majka za koju muškarac tvrdi da izgleda puno mlađa nego što je. U društvu je ona često tema razgovora te prijatelji njenog sina uvijek komentiraju kako je zgodna. Ova majka izlazi i tulumari gotovo svaki vikend, a ovaj se 21-godišnji muškarac jednu večer našao u njihovom društvu.

Ne smeta im velika razlika u godinama, a zbog nje je ostavio ženu nakon 25 godina:

Kada ju je vidio u noćnom klubu, odlučio joj je prići i počeli su neobavezno čavrljati. Oni se poznaju od kada je muškarac bio školarac te je on zaljubljen u nju od svoje 13. godine. Te je noći seksualna kemija među njima bila ogromna te su na kraju otišli do njenog stana i, kako kaže mladi muškarac, imali najbolji seks ikad. Od tada, oni se nalaze kad god mogu. No, više to nije samo seks, ovaj je neobični par počeo odlaziti i na spojeve, ali uvijek daleko od mjesta gdje žive kako ih nitko ne bi vidio.

Ipak, koliko god je njemu lijepo u ovom odnosu, muškarac osjeća grižnju savjest zbog svog prijatelja. Kaže da njemu sigurno ne bi bilo drago da mu prijatelj provodi vrijeme s mamom i osjeća se krivim što se to sve događa iza njegovih leđa. Dodaje: „Ne kažem da će ovo trajati zauvijek, ali za sada se čini dobrim. Samo ne znam pravi način da se nosim s tim“.

Stručnjakinja za odnose odlučila ga je savjetovati te mu je rekla da možda zato što je majka njegovog prijatelja tako mlada dobila dijete, nikada nije imala priliku iživjeti se tijekom tinejdžerskih godina pa to sada nadoknađuje. Napominje kako su u njihovim godinama i jedan i drugi slobodni imati afere i odnose s kime god oni žele, ali da nije sigurna temeljili se njihova veza temelji na ičemu drugom osim seksa. „Ako je to samo fizička stvar i vrhunac fantazije koju imate od svoje 13. godine, savjetujem vam da budete oprezni. Vrlo je vjerojatno da će netko - vjerojatno majka vašeg prijatelja - biti povrijeđen, a što dulje traje afera, to će dublja biti bol“, objašnjava stručnjakinja.

S druge strane, kaže ako se njihova veza istinski temelji na nečemu većem od seksa, ne trebaju se brinuti zbog razlike u godinama. Nije toliko čudno da je djevojka starija od svog partnera, danas se to često događa, ali ovaj muškarac mora biti iskren prema prijatelju i dati mu vremena da se navikne na situaciju. Isprva će mu sigurno biti čudno, ali nakon nekog vremena željet će da mu mama bude sretna. A, ako sreću dobiva u ovoj vezi, na kraju će je i prihvatiti. „Molimo vas da se s poštovanjem odnosite prema majci svog partnera, posebno ako cijenite svoje prijateljstvo. Nitko ne može vidjeti u budućnost, ali ako na kraju ipak odlučite prekinuti vezu, učinite to graciozno, licem u lice. To je najmanje što zaslužuje“, dodaje stručnjakinja.

Mladić ispričao: 'Moja djevojka je jako zgodna i ljudi govore da sam ju sigurno oteo'