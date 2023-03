Odgojna stručnjakinja: ‘Ako navečer ne možete natjerati dijete na spavanje, isprobajte ove trikove’

Svaki roditelj zna da odvođenje djece u krevet nije uvijek lako, pogotovo kada su u pitanju mala djeca koja pršte od energije.Većina majki slaže se da rano razdoblje između prve i treće godine može biti najsloženije. Ovo je faza u kojoj mala djeca počinju pokazivati ​​prve znakove samostalnosti. No, jedna odgojna stručnjakinja tvrdi da ima pravi trik za lakši odlazak na spavanje s vašim mališanom. Naime, stručnjakinja, koja se na TikToku zove rmsleepingbaby, specijalistica je za dječji san i, kako kaže, vjeruje u metode spavanja usmjerene na dijete, piše The Sun.

Podijelila je video koji je u međuvremenu postao viralan na društvenim mrežama, a koji prikazuje njezin 'Sustav jednog upozorenja'. Ona kaže da je to super brz savjet za koji obećava da će djelovati.

- Ponekad maloj djeci mogu trebati sati da za pripremu za spavanje. Ako se u bilo kojem trenutku kroz rutinu bore s izlaskom iz kade, oblačenjem pidžame ili odabirom knjige koju ćete im pročitati za laku noć, želim da napravite jedan sustav upozorenja. Recimo da vaše malo dijete neće prestati trčati po sobi dok mu pokušavate odjenuti pidžamu. Ono što želim je da ih zamolite jako nježno i lijepo: "Vrijeme je da se lijepo smiriš i odjeneš pidžamu". A ako misli da je zabavno skakati po krevetu i biti blesav, to je super normalno, ali vrijeme je da posluša i da obuče pidžamu - rekla je stručnjakinja.

Stručnjakinja objašnjava i da ćete to možda morati učiniti jednom ili dva puta, a ponekad čak i više od toga.

- Pitajte ih nekih zabavnim i smiješnim glasom, pokušajte biti duhoviti, pitajte nešto poput: "Što misliš kako psić oblači pidžamu?" Što god mislili da bi moglo biti motivirajuće. A ako nakon nekoliko pitanja vaše dijete i dalje ne sluša, želim da pokušate s drugim pristupom. Smirenim tonom recite: "Ovo je tvoje jedino upozorenje, želim dođeš leći i da obučeš pidžamu ili ti večeras neću čitati priču - objasnila je.

Tvrdi da maloj djeci tada treba malo vremena da pristanu, odnosno da razmisle hoće li to učiniti, tako da je potrebno da im date pet sekundi i da tada ništa više ne govorite.

- Dakle, nakon tih pet sekundi, ako dijete i dalje trči uokolo i skače po sobi, recite mu da nećete čitati priču za laku noć. Vjerojatno će biti vrlo uzrujano zbog toga. No, poanta je da ga ne uznemirimo. To znači da kažete da mislite ozbiljno, ali da ne budete preoštri - dodaje.

Ona objašnjava da je važno biti čvrst u svojim riječima. Objasnila je i da kada dajete to jedno upozorenje, pazite da ne kažete ništa više od potrebnog.

- To je samo jedno upozorenje, šutnja i onda slijede posljedice ako dijete ne posluša. Prvih nekoliko noći moglo bi biti prilično teško, neću lagati, ali važno je da im date do znanja da mislite ozbiljno, ali da ste i dalje ljubazni i nježni. Primijetit ćete da tijekom treće i četvrte noći, ako on ne želi izaći iz kade, i nekoliko puta mu kažete da je to jedino upozorenje da izađe, ili će ostati bez priče, obećavam vam, izaći će iz te kade. Možda neće biti presretan zbog toga, ali hoće jer zna da ćete mu vi stvarno uskratiti priču - kaže.

Stručnjakinja također preporučuje izradu grafikona vremena za spavanje, odnosno da si nabavite nekoliko slika kade, pidžame, četkice za zube, da bi vaše dijete moglo pratiti, i kako bi točno znalo što očekivati i napraviti.

- Ako spojite ove dvije stvari, obećavam vam, vrijeme za spavanje bit će puno lakše - zaključila je.

Mnogi su u komentarima podijelili svoja razmišljanja o njezinim savjetima, a neki su imali još pitanja o ovom triku.

"Što kada im uskratite vrijeme za priču, a onda još uvijek ne učine ono što se od njih traži?", upitao je jedan roditelj, na što mu je stručnjakinja odgovorila da ih onda samo stavite izravno u krevet, ali da će ponavljanje ovog trika s vremenom donijeti željene rezultate.

