Drama na predstavi u Dubrovniku: Morali su prekinuti 'Romea i Juliju'

Sinoćnja premijera predstave "Romeo i Julija" na dubrovačkoj tvrđavi Lovrijenac, naprasno je prekinuta nakon prvog čina zbog ozljede glumice Amande Osborne. Osborne, koja u predstavi koja se u Dubrovniku održava u sklopu Midsummer festivala glumi Lady Capulet, pala je i ozlijedila gležanj, no unatoč tome ostale predstave trebale bi se održati po planu te je nova izvedba na rasporedu već večeras u 21.30.

"Romea i Juliju", podsjećamo, režira nagrađivani britanski redatelj Sean Aita, u ulozi Julije je Georgia Christodolou, dok je Romeo Clement Charles. Aita slavnu Shakespearovu tragediju smješta u šezdesete godine prošlog stoljeća u Veroni, pa tako sukob obitelji Montecchi i Capuleti postaje mafijaški obračun.

Šesto izdanje Midsummer Scene Festivala nastavlja se izvedbama Romea i Julije na Lovrijencu svake večeri sve do 5. srpnja. Shakespearova predstava pauzu će imati jedino 27. lipnja kada će Midsummer Scene Festival na Lovrijencu po prvi puta ugostiti predstavu "Ja koja imam nevinije ruke", monodramu o životu Vesne Parun, u režiji Ivana Lea Lema i izvedbi Vesne Tominac Matačić. Pred sam kraj Festivala, u subotu u Kneževom dvoru održat će se "Cabaret Songs for Lovers (and Other Idiots)" u izvođenju Sarah-Louise Young i pijanista Michael Roulstona. Ovogodišnji Festival završit će u nedjelju, 7. srpnja koprodukcijom između Midsummer Scene i dugogodišnjeg partnera festivala Doma Marina Držića te kazališta Marina Držića s predstavom "Uncle Maroye Ree-examined" u režiji Paola Tišljarića.