Zagreb suočen s problemima objekata nezavisne kulturne scene

Plesni spektakl u riječkom "Zajcu"

Izvedba nove koreografske kreacije Izraelca Nadava Zelnera

Za obilježavanje središnjice sezone 16. travnja 2024. u HNK Ivana pl. Zajca održat će se plesna kreacija "GRAND FINALE: The Turtle and the Phone Booth" izraelskog koreografa Nadava Zelnera