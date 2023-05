Zagrebački diplomci pokazali humorni potencijal Čehova

Svibanj je mjesec ispita na zagrebačkoj ADU, a sada se već uvriježilo da je na najvažnije ispitne predstave pozvana i publika. Tako diplomska klasa Kreše Dolenčića u Klubu kazališta Komedije Kontesa igra "Kako je umro prastric August", a klasa Dore Ruždjak Podolski ovaj je tjedan čak tri večeri za redom zauzela Kerempuh.

Budući glumci predstavu su nazvali "Posljednji Čehov u Hrvatskoj" i zapravo pokazali nevjerojatan scenski potencijal Čehovljevih humoreski koji se do sada nije mnogo 'trošio' u hrvatskom teatru. Uz Doru Ruždjak Podolski sa studentima je radio i njezin asistent, također mladi glumac Marin Klišmanić, koji je nedavno u Teatru &TD odigrao naslovnu ulogu u "Tarzanu" Roka Vilničeka.

I ponovno se dokazalo da je mladost, kreacija i nemjerljiva želja za igrom jača od velikih predstava koje se diče produkcijom, kostimima, scenografijom... svim kazališnim čudima koji znaju pozornost odvući od biti – dobrog teksta, odlične glume i režije koja to dvoje poveže u vrhunski teatarski trenutak. U "Posljednjem Čehovu..." osvaja glumačka energija, vješto mijenjanje žanrova i načina igre, svojevrsno poigravanje s kazalištem samim, što najviše dolazi do izražaja na samom kraju predstave, koji je pripao humoreski "Smrt glumca", a u nju su studenti upleli mnoga znana imena našeg kazališnog života, a štedjeli nisu ni samu mentoricu. To i jest snaga glumačke igre, još uvijek zaštićene sigurnošću akademijskog okruženja, a nimalo slučajno "Smrt glumca" ostavljena je za kraj jer u publici najjasnije budi pitanja o tome kamo će već sutra ti mladi ljudi, gdje će pronaći posao u zemlji koja na godišnjoj razini "proizvodi" više glumaca nego što ih može zaposliti.

No kada se brige maknu u stranu, jasno je da su budući glumci ovom predstavom pokazali veliki potencijal. Najviše veseli onaj za komediju, jer čini se da na našoj sceni nedostaje baš pametnog humora, onog koji nije 'na prvu loptu' i ne podcjenjuje bilo čiju inteligenciju. A uz to su postigli i da Čehov, smiješan i mudar u isto vrijeme, postane čovjek naših dana, netko tko piše o nama, našim luckastim manama i našem suludom životu. Oni su: Luka Knez, Toni Kukuljica, Ružica Maurus, Lena Medar, Nikolina Prkačin i Jakov Zovko i sve ih treba jedva dočekati u novoj predstavi.