Čuveni plakati i ulja Borisa Bućana uskoro na izložbi “Mjesec dizajna” u Grazu

“Boris Bućan - Between Art and Design” naziv je reprezentativne izložbe jednog od najistaknutijih hrvatskih umjetnika, akademika Borisa Bućana , lani preminulog likovnog umjetnika, slikara i grafičkog dizajnera, koja se otvara u sklopu međunarodne manifestacije “Designmonat Graz”, u subotu 4. svibnja 2024. godine, u 17 sati, u Festivalskom centru u Grazu (Festivalzentrum Hornig Areal , 8020 Graz Waagner-Biro-Straße 39).

Kako stoji u najavi, ova je izložba prvi posthumni hommage umjetniku Borisu Bućanu (1947. do 2023.) izvan Hrvatske, na kojoj je predstavljeno oko 100 radova iz fundusa privatne zaklade Dagmar Meneghello. Uz brojne slike, ulja na platnu, biti će izloženi i poznati Bućanovi plakati (200x200), čijem je oblikovanju autor dao osebujan pristup. Među njima je i onaj njegov najpoznatiji plakat “Žar ptica” za balet Igora Stravinskog, vrednovan kao remek djelo. Taj je plakat postigao svjetsku slavu, a 1998. godine bio je uvršten u postav izložbe The Power of Posters u Muzeju Viktorije i Alberta u Londonu, a krasi i naslovnicu kataloga za tu izložbu.

Bućanova djela danas su dio fundusa nekih od najistaknutijih muzeja i galerija u svijetu. Ostvario je osamdesetak samostalnih izložbi i više od 160 zajedničkih nastupa, među kojima su i bijenala u Veneciji i Sao Paulu, Trijenale u Milanu, Kao i World Goes Pop 2015. u Tate Modern u Londonu.

Kako su istaknuli inicijatori izložbe dipl. ing. Carlotta Bonura i Zagrepčanin Tomislav Bobinec, dizajner iz Graza, ovaj kulturni događaj poslužiti će i kao “platforma za kulturnu razmjenu između Austrije i Hrvatske”. Uz opasku, kako izložba ukazuje i “na zajedničku povijest dviju zemalja, koja se očituje kako u osobi umjetnika, tako i u osobi kuratorice”.

A kada smo kod austrijsko-hrvatske povijesti i veza treba svakako spomenuti i izuzetno zanimljivu ljubiteljicu umjetnosti, Dagmar Meneghello, koja je kuratorica izložbe u Grazu. Ova rođena Zagrepčanka, čiji je otac bio Austrijanac, hrvatski je otok Sv. Klementa, Palmižana, na kojem desetljećima živi, pretvorila u umjetničku koloniju. Meneghello je i poznata hrvatska kolekcionarka i ima jednu od najvećih privatnih umjetničkih zbirki u Hrvatskoj.

Zanimljiv je i podatak da je Dagmar Meneghello na otok Sv. Klementa, u Palmižanu pozivala preko 60 godina brojne hrvatske umjetnike, od kojih su njih čak 30-oro članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). Izložbu djela Borisa Bućana u Grazu, koja se može pogledati do 2. lipnja ove godine, prati i izložbeni postav hrvatskih kipara Josipa Diminića, Anite Kontrec i Petra Dolića.

Organizatori su već sada uvjereni da će to biti sjajna međunarodna promocija ne samo velikog i nezaboravnog hrvatskog likovnog umjetnika Borisa Bućana nego i općenito hrvatske kulture i umjetnosti. Tome su zasigurno doprinijeli mnogi protagonisti. Prije svega Carlotta Bonura i Tomislav Bobinec iz Graza koji su uspjeli uvjeriti nadležne kod Creative Industries Styria u Grazu u svoju viziju organizacije izložbe o Bućanu. Naravno, i kolekcionarka Dagmar Meneghello u čijem su fundusu Bućanova djela.

Da je to kulturno-umjetnički gledano “pun pogodak” prepoznali su i mnogi visoki pokrovitelji, među njima i hrvatsko Veleposlanstvo u Austriji, Turistička zajednica Grada Zagreba, Styria Media Group, Graz kao i razne hrvatske i austrijske institucije, Kulturne udruge, sponzori i brojni drugi suradnici, bez kojih ova izložba ne bi mogla biti realizirana.

Stoga je posve jasno, da se na otvaranju Bućanove izložbe “Between Art and Design” u subotu u Grazu, očekuju mnogi eminentni gosti i uzvanici iz Hrvatske i Austrije.

Boris Bućan hrvatski je umjetnik i dizajner čija se djela nalaze u prestižnim svjetskim muzejima, (MoMA i Cooper Hewitt u New Yorku, Državni muzej primijenjene umjetnosti u Münchenu te Državnu knjižnicu Victoria u Melbourneu.

Kao pripadnik generacije tzv. Nove umjetničke prakse spojio je vizualnu umjetnost s novim tehnologijama. Bućan je radio i kao grafički dizajner, izrađujući plakate za kazališta, galerije i televizijske kuće. Dobitnik je međunarodnih nagrada i priznanja, te Nagrade Hrvatskog dizajnerskog društva za životno djelo, stoji u najavi izložbe.

