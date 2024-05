Spomenik je nedodirljiv, a moje skulpture ljude pozivaju na druženje

Međunarodna izložba vizualnih umjetnosti Venecijanski bijenale slavi 60. rođendan, a među hrvatskim autorima koji su pronašli svoje mjesto na jubilarnom bijenalu jest i akademska kiparica Tatjana Kostanjević. Na poziv Europskog kulturnog centra, izložila je svoju brončanu skulpturu Relevant, inspiriranu kompleksnom ulogom žene u današnjem društvu, njezinim nastojanjem u održavanju ravnoteže između različitih sfera života. Nastavak je to njezina ciklusa Terpsihore obilježenog snažnom fascinacijom ženom kao primarnim umjetničkim motivom i inspiracijom.

– Relevant predstavlja savršenstvo i snagu, ali u isto vrijeme ranjivost i osjetljivost. Ona je moćna i nježna, elegantna i postojana, stabilna i lepršava. Ponosna i važna! S blagom dozom humora nastoji se potaknuti promatrača na interakciju, kako onu misaonu o važnosti žene u društvu tako i onu fizičku. U Relevant skulpturu promatrač se doslovno može uvući i osjetiti puls njezina života – opisuje nam autorica Kostanjević.

A koliko je teško pomiriti savršenstvo i snagu te ranjivost i osjetljivost, i u umjetničkom radu, ali i u životu?

– Moje su skulpture duboko proživljene i nikako nisu opisne. Kada muškarac modelira skulpturu žene, radi to opisno i uvijek prolazi jedan muški filter. Moja skulptura žene rađena je bez posrednika. Svojom skulpturom pričam duboko proživljenu žensku priču. Snažnu, a emotivnu i naravno, važnu – odgovara naša sugovornica.

Skulptura je odlivena u bronci, zlatno patinirana, visine je 210 centimetara, naizgled fragilna, međutim vrlo postojana poput priče o ženi koju utjelovljuje.

Tatjana Kostanjević rođena je 1963. u Rijeci. Diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1988. godine. Svojim umjetničkim radom predstavila se na pedesetak samostalnih izložbi, a isto je toliko njezinih skulptura postavljeno na javnim površinama diljem naše zemlje. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeke. Grad Opatija izdao je monografiju Tatjane Kostanjević 2005. godine, a za doprinos u kulturi dodijeljena joj je 2010. godine nagrada Grada Požege. Kao samostalni umjetnik živi i stvara u Požegi i Opatiji.

Upita li je se koliki je značaj Venecijanskog bijenala za jednog hrvatskog umjetnika, odgovorit će kako je to "u svakom slučaju potvrda rada koji je prepoznat i kod kuće i u svijetu". Nju je, pojašnjava, na bijenale pozvao Europski kulturni centar, kako bi jednu od svojih skulptura postavila u sklopu njihove izložbe "Personal Structures".

Veliki Julije Knifer, čiji se 100. rođendan upravo obilježava, širu je popularnost u Hrvatskoj doživio tek nakon izlaganja u Veneciji 2001. godine. Je li danas moguć takav odjek?

– Treba izlagati i pokazati svoj rad. Pravi poznavatelji umjetnosti prepoznaju vrijednost – reći će T. Kostanjević.

Nakon Venecijanskog bijenala, njezina će skulptura biti trajno izložena u Lipiku.

– Plod je to dobre suradnje s Požeško-slavonskom županijom i, naravno, gradovima naše županije. Prepoznali su moj rad i predložili suradnju. Pokrili su veliku većinu troškova vezanu za sudjelovanje na Bijenalu i izrazili želju da ovakva moderna skulptura bude trajno postavljena u sklopu novog hotelsko-lječilišnog kompleksa – pojašnjava ova akademska kiparica.

Njezin su opus obilježile skulpture u javnom prostoru postavljene diljem hrvatskih i europskih gradova. No, često ističe kako one nisu spomeničke, nego interaktivne.

– Spomenik je nedodirljiv. Moje su skulpture tople i pozivaju na druženje. Kada radim skulpturu posvećenu određenoj osobi, uvijek nastojim geslom i mimikom lica izraziti misao, i to gledatelj prepoznaje, jednostavno osjeti. Ljudi rado sjednu pored opatijskog Barkajola jer ih osmjehom i položajem ruke poziva na druženje... Rado stanu u zagrljaj Violonista i fotografiraju se, a djeca uporno pokušavaju izvesti plesni pokret Isadore Duncan. Požeški Tesla obožavan je tako da taj dio parka zovu Park kod Tesle. Zanimljivo je da su sve moje skulpture doslovno izlizane od dodira, što me veseli jer to znači da su te brončane skulpture osobe, a ne nedodirljivi spomenici – zaključuje Tatjana Kostanjević.

Venecijanski bijenale jedan je od najvažnijih događaja za predstavljanje suvremene umjetnosti te privlače umjetnike i goste iz svih dijelova svijeta. Izložba je otvorena do 24. studenoga. Rad naše kiparice predstavljen je na samom ulazu u vrt Palazzo Mora, a na toj izložbi izlaže 200 umjetnika iz 51 zemlje svijeta.