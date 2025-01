Vinilna reizdanja dva albuma grupe Doktor Spira i ljudska bića

Koliko je novi val prije četrdeset pet godina znao biti zanimljiv, pokazuju vinilna reizdanja dva albuma beogradske grupe Doktor Spira i ljudska bića. Govorimo li o kultnim imenima, teško da je netko "kultniji" od Doktora Spire, tj. glavnog autora Dušana Mihajlovića, a njihova dva albuma kad ih danas slušate, djeluju poput zatvorene vremenske kapsule koja je odnekud izronila i vratila vas u vrijeme kad je rock glazba bila poligon za najhrabrije umjetničke poteze.

"Dijagnoza", snimljena 1980., bila je spram prvih radova Električnog orgazma i Šarla akrobate, s kojima dijele mnoge sklonosti, ono što su, otprilike, Pere Ubu i David Thomas bili spram Gang of Four u Velikoj Britaniji. Doktor Spira bio je još više neuhvatljiv u svojoj poetskoj širini i sviračkoj dubini, pa nije ni čudno da je "Dijagnoza" čekala objavljivanje do 1986. I tada je to bilo radikalno, a još više znamo li da je 1977. Mihajlović potpisao hit "Dolazi zima (Prvi sneg)" za grupu Suncokret mladog Bore Đorđevića. Preokret smjera 1980. s Doktorom Spirom bio je novovalni rock-teatar u kojem je sve bilo moguće.

Kao važan protagonist novovalne scene, Mihajlović je bio i snimatelj "Paket aranžmana", na kojem bi Doktor Spira bio savršeni četvrti bend. Stoga su vinili "Dijagnoza" i "Dizajn za stvarni svet" (PDV Records) obavezno štivo za sve željne hrabre i pomaknute autorske vizije. I sjajne minimalističke svirke u jedanaest pjesama "Dijagnoze" i čak 21 dvostrukog, stilski još šireg albuma "Dizajn za stvarni svet" (snimljen 1986., ali objavljen tek 2007. na CD-u zajedno s prvim albumom), koji ima i mnoge karakteristike melodioznosti Idola, jer i u vokalima katkad sadrži manirizme slične Vladi Divljanu.

Nije čudno da VD, bubnjar Šarla, svira na drugom albumu Spire; te 1986. Ekatarina velika postala je veliki bend i domaća varijanta Simple Mindsa, ali Doktor Spira i dalje je nudio radikalan dizajn i pjesme za stvarni svijet na drugom albumu, dugom nizu nadahnutih bisera na kojem Slađana Milošević u camp maniri pjeva "Prvi sneg" i vraća ga njegovu autoru.

Za razliku od izravne britkosti prvog albuma, "Dizajn za stvarni svet" bio je još ambicioznija ploča iz sredine osamdesetih u koju je Mihajlovič uklopio raznovrsniju poetiku. Dotok elektronike i klavijatura te mnogih žanrova, od kabarea, do art-rocka, akustičnih gitara i elemenata jazza, duhačkih instrumenata, plesnih ritmova i udaraljki, do dramatičnih minijatura u kojima se distorzirane gitare Antona iz Partibrejkersa susreću s operetnim vokalima, čini dvostruki vinil pravim izlogom finih pop-art slatkiša i poslastica.

Oba albuma pokazuju inteligentnog autora čiji sjajni tekstovi i zapisi o gradu i emocijama stanovnika i na papiru drže vodu kao pronicljiva urbana poezija. Duhovitost se vidjela i u omotnicama albuma Doktora Spire, na kojima su ljudska bića, tj. Mihajlović, prikazivana nimalo pretenciozno, već u situacijama izokrenute i pomaknute svakodnevice, pa su odlično korespondirali s temama pjesmama.

Ukratko, radilo se o punokrvnim autorskim pothvatima alternativne scene ispred svog vremena čija ljudska bića i diskografski urednici tada, očito, nisu bili pripremljeni na ovako bogate asocijacije Doktora Spire. Svi zainteresirani mogu idućeg četvrtka u Zagrebu sudjelovati u koncertnom izvođenju ovih pjesama, nakon četrdeset godina, u Močvari, gdje zajedno nastupaju Doktor Spira i ljudska bića i Šumski, mlađi bend koji s njima dijeli podosta zajedničkih elemenata u svirci i koncepciji.