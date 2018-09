U Guvernerovoj palači najavljena nova sezona koncertnog ciklusa

Nakon uspješne premijerne sezone, drugo izdanje ciklusa „Lisinski u Guvernerovoj palači“ i ove godine predstavlja četiri vrhunska koncerta klasične glazbe u Rijeci. Okupljenima su se obratili savjetnik ravnatelja KD Vatroslava Lisinskog Josip Nalis, gitarist Srđan Bulat i pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar.

„Prošle godine pokrenuli smo jedan izlet, usudim se reći i eksperiment, da se dvorana Lisinski upusti u organizaciju malog, ali sjajnog koncertnog ciklusa u drugom gradu. S druge strane, Grad Rijeka i Odjel za kulturu su to prepoznali, dali su nam potporu, a mi smo učinili sve da to povjerenje opravdamo. Sva četiri koncerta prošle godine bila su popunjena do posljednjeg mjesta. Imali smo po više od sto prodanih karata po koncertu, to je dovelo do toga da Lisinski prijavi i drugu sezonu, jednako sjajnu, u ovom jednako sjajnom prostoru.“ – izjavio je Josip Nalis, savjetnik ravnatelja KD Vatroslava Lisinskog.

Na uspješnu se suradnju osvrnuo i Ivan Šarar, pročelnih odjela za kulturu Grada Rijeke: „Referirao bih se na činjenicu da je prvi, eksperimentalni pokušaj lani maksimalno uspio. Bili smo svjedoci da je dolazak velikog Lisinskog u malu Rijeku, prouzročio nekakvo trenje, što je meni drago, a uspjeh ciklusa je sve proroke demantirao. Za sljedeću godinu mi je želja da unaprijedimo suradnju i s muzejem, obogatimo program. Ovom prilikom bih pozvao publiku da poprate i ovu sezonu ciklusa, ali mislim da ih neće trebati mnogo nagovarati.“

Na samom otvaranju 27. rujna nastupit će pijanistica Martina Filjak, klarinetistica Marina Pavlović i violončelistica Monika Leskovar koje su nedavno oduševile zagrebačku publiku nastupom u sklopu „Večeri na Griču“. Program se nastalja 16. listopada nastupom Hrvatskog baroknog ansambla, najvažnijeg hrvatskog ansambla specijaliziranog za povijesno vjernu interpretaciju instrumentalne i vokalno-instrumentalne glazbe baroknog razdoblja i bliskih epoha, na originalnim glazbalima i njihovim vjernim replikama.

14. studenoga solistički će koncert održati hvaljeni gitarist Srđan Bulat koji se osvrnuo na uzbuđenje i iščekivanje koncerta koji za njega ima posebno značenje: „Pripremam raznovrstan program koji je često izvođen na raznim domaćim i inozemnim programima. Predstavit ću djela velikih španjolskih skladatelja, no većinu programa činit će djela hrvatskih skladatelja. Željko Brkanović i njegova „Suita mediterana“, jedna od mojih omiljenih skladbi. Tu bih izvedbu posvetio nedavno nažalost preminulom skladatelju. Ovaj program na neki način predstavlja cjelinu mene kao umjetnika. „Nokturno“ Slavka Kunića je prva skladba koju sam svirao ovdje u Guvernerovoj palači prije gotovo dvadeset godina. Ovaj put dolazim u malo odraslijem izdanju, nadam se da će publika uživati.“

Ciklus se završava 13. prosinca nastupom jednog od najzanimljivijih i najuspješnijih mladih hrvatskih pijanista Ivana Krpana.

„Poslovica kaže: Sve što se dogodi jedanput može se nikad više ponoviti. No, sve što se dogodi dvaput, zacijelo će se dogoditi i treći put. Na ovom ćemo graditi Ciklus. Ovo radimo i zbog glazbenika i publike koja prepoznaje ovaj program i jako ga cijeni. Posebno mi je drago bilo svjedočiti velikom interesu na posljednjem koncertu prošle godine kada su se svi raspitivali o početku i sadržaju nove sezone. Ljestvica je postavljena visoko, nadam se da ćemo uspjeti svako očekivanje opradvati i uspješno nastaviti dalje.“ – zaključio je Josip Nalis.

U prodaji su ulaznice za svaki pojedinačni koncert po cijeni od 50 kn te pretplata za sva četiri koncerta po cijeni od 150 kn.

Ulaznice su dostupne na www.lisinski.hr te na sljedećim prodajnim mjestima u Rijeci:

· AUTOTRANS D.D., Poslovnica Rijeka - Riva 22, Rijeka

· CROATIA RECORDS d.d., RIJEKA - Užarska 3, Rijeka

· MARS MUSIC, DALLAS MUSIC SHOP RIJEKA - Splitska 2a, Rijeka

· S.O.L.E.N. D.O.O., AGENCIJA SOLEN - Strossmayerova 2, Rijeka