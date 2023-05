Stručnjaci odlučili: Klasik Mauricea Sendaka najbolje je dječje štivo

Zadnjih smo godina navikli na razne izbore 100 najboljih ovih i onih djela, a izbor koji je nedavno objavio ugledni BBC baca zanimljivo svijetlo na knjige koje se u Hrvatskoj nude najmlađim čitateljima, kao i one koje se kod nas smatraju klasicima za djecu. Naime, BBC je anketirao 177 stručnjaka za knjige iz 56 zemalja u potrazi za najboljim dječjim knjigama svih vremena, a na prvom mjestu na toj listi našlo se djelo Mauricea Sendaka iz 1963. godine "Where the Wild Things Are".

Slikovnicu "Tamo gdje su divlji stvori" napisao je i ilustrirao Amerikanac Maurice Sendak, a izvorno ju je u tvrdom uvezu objavila izdavačka kuća Harper & Row. Priča je to o dječaku Maxu koji se odjene u kostim vuka i prestraši ukućane te ga oni pošalju u krevet bez večere. Maxova spavaća soba tada se pretvara u džunglu, a on plovi do otoka nastanjenog čudovištima, jednostavno nazvanog Divlje stvari.

Max ih se ne boji i postaje kralj Divljine, ali nakon veselja i pustolovina otplovi nazad kući, gdje ga dočeka topla večera. Stručnjaci su odavno ovu slikovnicu, kao i druga djela istog autora, ocijenili vrhunskim edukativnim alatom koji uči djecu kako svladati različite osjećaje kao što su opasnost, dosada, strah, frustracija, ljubomora... te kako da se uz te lekcije lakše uhvate u koštac sa stvarnošću svojih života. Nažalost, djeca kod nas više nemaju prilike čitati taj naslov koji je objavila Mozaik knjiga jer je to izdanje iz 2013. godine, u prijevodu Mihaele Veline, odavno rasprodano.

U ostatku BBC-jeve top-liste najboljih nema prevelikih iznenađenja, a prvih pet mjesta pripalo je istaknutim dječjim naslovima, od kojih je samo knjiga pobjednica objavljena nakon Drugog svjetskog rata. Stručnjaci su tako na drugo mjesto stavili "Alisu u zemlji čudesa" Lewisa Carrolla iz 1865., treća je "Pipi Duga Čarapa" Astrid Lindgren iz 1945., četvrti "Mali princ" Antoine de Saint-Exupéryja iz 1943., a peti "Hobit" J.R.R. Tolkiena iz 1937. godine. No lista je posebno zanimljiva i zbog toga što pokazuje da ljubav malih čitatelja, tj. popularnost nekih naslova ne ide ruku pod ruku s mišljenjem stručnjaka. Tako je, primjerice, prvi roman o Harryju Potteru J. K. Rowling, za koji mnogi tvrde da je djecu pri samom kraju 20. stoljeća ponovno privezao za knjige, tek na 13. mjestu, dok su "Male žene" Louise May Alcott na 17. mjestu, a slijedi ih "Charlie i tvornica čokolade" Roalda Dahla te "Heidi" Johanne Spyri.