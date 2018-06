Spektakularni koncert Simply Brass Quinteta u grotlu vulkana Gaveznica

Lepoglavčani i gosti imali su priliku u ovoga vikenda uživati u jedinstvenom koncertu vrhunskih glazbenika – Simply Brass Quinteta. Osim neobične melodije koju su proizveli zvuci trubačkih instrumenata poznatog kvinteta, i sama lokacija koncerta plijenila je pažnju.

Naime, koncert je održan u grotlu ugaslog vulkana na Gaveznici, čija povijest seže otprije 22 milijuna godina. Arheološko nalazište u Lepoglavi, bivši kamenolom i jedino poznato nalazište poludragog kamenja u Hrvatskoj, dobro se stopilo s glazbom koju izvodi Simply Brass kvintet. Ujedno je to i prvi puta da se na toj lokaciji održao koncert, u organizaciji Turističkog kulturno informativnog centra (TKIC) Lepoglava.

Uigrana ekipa renomiranih glazbenika osim izvornih djela suvremenih skladatelja, izvodi i obrade iz razdoblja baroka, klasike i romantizma, jazz skladbe, filmsku glazbu... Djeluju od 2005. godine, a dosad su održali niz zapaženih koncerata u Hrvatskoj i inozemstvu, među kojima su nastup na Juilliard School of Music u New Yorku, Danima hrvatske glazbe u Beču, Maspalomas International Trumpet Festivalu na španjolskom Gran Canariau, Laval Universityju u Kanadi te koncertna turneja u Republici Kini. Prošle su godine bili nominirani i za najprestižniju diskografsku nagradu u Hrvatskoj – Porin i to u kategoriji za najbolji instrumentalni album.

Izvedenim repertoarom oduševili su i publiku u Lepoglavi te su zaslužili brojne ovacije kojima ih je publika počastila. Domaćini, dakako, nisu mogli ostati ravnodušni niti na činjenicu da dvojica članova Simply Brassa dolaze iz Lepoglave. Riječ je o Nikoli Zveru (rog) i Tomici Rukljiću (trumpet), uz koje su svirali i Rudolf Homen (trumpet), Alan Bošnjak (tromboni) i Željko Kertez (tuba).

– Kad vidimo da su glazbenici oduševljeni prostorom, izvedbom, samim ambijentom, onda itekako znamo da smo pogodili s organizacijom ovog koncerta. U petak je po prvi puta održano takvo što u Gaveznici te želim zahvaliti svim posjetiteljima na dolasku. Nadam se da su uživali u izvedbi jednako kao i mi. Nadamo se da će ubuduće i više mještana prepoznati važnost ovakvih događaja i posjetiti ih. Mi svakako ne odustajemo i već imamo nove ideje kako „oživiti“ Gaveznicu – kazao je Damjan Županić direktor iz TKIC Lepoglava. Uz koncert, za posjetitelje je bilo organizirano i stručno vođenje zaštićenim lokalitetom Gaveznica te besplatna okrjepa.

Koncert Simply Brassa ujedno je bila i jedna od uvertira u 22. Međunarodni festival čipke koji će se od 14. do 16. rujna ove godine održati u Lepoglavi, a kojim će se promovirati vrijednost čipke kao etnografskog blaga.