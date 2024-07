Šibenik opkolilo 250 plesača i koreografa iz 15 država svijeta

Više od 250 sudionika iz 15 svjetskih država i oko 20 programa kratki je rezime nadolazećeg, sad već pomalo tradicionalnog 13. Šibenik Dance Festivala koji se održava od 22. srpnja do 27. srpnja. Plesnoj bajci vizualno će sigurno pridonijeti šibenske lokacije na kojima se festival odvija – tvrđave sv. Mihovila i Barone, prostor ispred kluba Azimuta i Muzej grada Šibenika.

Pod sloganom ‘’Povezani kroz umjetnost i kulturnu raznolikost” festival na Trgu Republike Hrvatske otvaraju u ponedjeljak plesne skupine iz Šibenika, Zagreba i Splita, a potom se program seli pred Azimut, gdje nastupa Atom Theatrea iz Bugarske sa svojom koreografskom minijaturom “Loop”. Svojevrsni “highlight” festivala, kako ga najavljuju, je u petak, 26. srpnja, kada je predstava “Pupo” u izvedbi Komoco Dance Companyja pod vodstvom čuvene koreografkinje Sofije Nappi. U pitanju je talijanska skupina, izvode suvremeno remek-djelo inspirirano pričom o Pinocchiju, a nastupaju na tvrđavi sv. Mihovila. Jedna od tema koje obrađuju pokretom je pitanje može li bajka o lažima koje se kažnjavaju biti korisna priča i za odrasle.

Na tvrđavi Barone u četvrtak su sjajne predstave ‘’Matomari No Nai” i ‘’Experimento 5”, dok će u subotu Lali Ayguadé i Akira Yoshida izvesti plesni komad ‘’Together to get there”. Sve predstave osim onih na tvrđavama sv. Mihovila i Barone besplatne su za posjetitelje, a kompletan je program na službenoj stranici festivala.