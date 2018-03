Ruše kazališno vijeće koje nije htjelo staru ravnateljicu

Samo dva mjeseca nakon što je ustanovljeno novo kazališno vijeće Zagrebačkog kazališta mladih, na stolove gradskih vijećnika došao je prijedlog o smjeni troje njegovih članova. Umjesto Kostadinke Velkovske, Gorana Pristaša i Borisa Babića, u vijeće bi trebali ući Ljiljana Štokalo, Marija Sekelez i Ivica Prlender. Čemu žurba da se članovi vijeća promijene u tako kratkom roku?

Odgovor leži u njihovoj nedavnoj odluci da umjesto aktualne ravnateljice Snježane Abramović Milković u utrci za novog šefa kazališta podrže glumca Danijela Ljuboju. Tu odluku 26. veljače srušila je Gradska skupština u kojoj većinu ima koalicija na čelu s gradonačelnikom Milanom Bandićem, koji podržava ravnateljicu Abramović Milković. Već tada se počelo šuškati da bi članovi vijeća mogli biti smijenjeni kako ne bi “komplicirali” reizbor ravnateljice.

– Za mene se zna da nisam povezana ni s kakvim klanovima i da me zanimaju samo rezultati. Prevedeno na kazališni jezik, to znači da me ne zanima tko je s kim, tko protiv koga, a tko je nečiji, već samo kvaliteta predstava, koliko publike želi vidjeti te predstave i financijski izvještaj. Spremna sam odstupiti ako se pokaže da ta mjerila nisu ključna – rekla nam je glumica Marija Sekelez, dugogodišnja ravnateljica Žar ptice koja već sjedi u kazališnom vijeću Komedije. Goran Pristaš, s druge strane, upozorava da za rušenje vijeća nema pravne osnove, pa bi sve moglo rezultirati sudskim epilogom.