"Reciklirani" romski jazz sa sjajnim glazbenicima i strastvenim vokalom

Romska pjesmarica odavno je poznata, priznata i popularna, a posljednjih nekoliko desetljeća pojavilo se i mnogo aktualnih "world music" pogleda na klasike "putnog repertoara", "migrantskih pjesama" naroda poznatog po bogatoj tradiciji i sjajnoj glazbenoj baštini. Novi album "Recycle" postave Balkan Zoo – sniman "putujući" kako i treba s ovakvom glazbom i mnogim gostima u Hrvatskoj, Italiji i Makedoniji – s pjevačicom Ninom Čorić moglo bi se smjestiti u žanr romskog jazza, tj. jazzističkih obrada romskog repertoara.

Naziv "Recycle" duhovit je jer je doista riječ o recikliranju masovno popularnih pjesama, no baš u novim čitanjima otkriva se zašto ovakav projekt ima smisla nakon mnogih dosadašnjih verzija. Naime, Balkan Zoo ansambl basista Marija Rašića (inače člana Majki i benda Ede Maajke) na svim dosadašnjim projektima pokazao je temeljitu sviračku spremu, ali i volju da se pomaknu granice očekivanoga. Tako i "Recycle" profitira od udjela sjajnih glazbenika i strastvenih vokala Nine Čorić, domaće promotorice flamenca sklone etničkoj glazbi. Poimenice, uz Rašića koji potpisuje sve aranžmane i koprodukciju s Maurom Širolom, osnovni trio čine još Mirsad Dalipi (bubanj, tarabuka, udaraljke) i Reo Radan na klavijaturama i orguljama. Mnoge detalje kojima obiluje majstorska sviračka podloga albuma "Recycle" dodali su Amir Karalić, buzuki i gitara, Nebojša Buhin na gitari, klarinetist Igor Ivanov, trubač Zvonimir Bajević, Zoran Majstorović na oudu, Joe Kaplowitz, tuba i Ngadhnjim Imi Istrefi s klarinetom. Od početne "Hop hop hop" među deset klasika nalazi se jazz-funk čitanje "Tutti frutti", funkerska "Čaje šukarije", baladne "Bubamara" i "Giljan dede", ujedno i prvi singl s albuma, sve do završne, latino zvucima obojene "O djlila".

Ima tu mnogo klasika koji su opća mjesta romske pjesmarice, ali čak i "Gjelem gjelem" dobiva drukčiji izlaz na albumu "Recycle" koji s dodacima elektronike i hip-hopa drukčije promatra pjesme, uvjerljivim vokalima, šminkerskim instrumentalističkim dionicama i intuitivnim aranžmanima koji izvornicima dodaju novu dimenziju.