Prva epizoda "Ronje", serije po romanu autorice "Pipi Duge Čarape", puno obećava

Domaći streaming servis Pickbox Now u posljednje vrijeme briljira s pomno biranim serijama i orijentira se većinom na europsku produkciju. Primjerice, kod njih možete gledati briljantne krimi serije kao što su "Dolina sreće", "Na dužnosti", "Slučaj podmornice Vigil", ali i klasike poput "Poirota" ili nedavno dodanih svih devet sezona "Lewisa". Podsjetimo, radi se o spin-offu kultnug "Inspektora Morsea". Radnja se odvija pet godina poslije smrti inspektora Morsea i u središte stavlja njegova partnera Lewisa kojeg tumači Kevin Whately. Ako pak volite skandinavske serije, tu ćete tek uživati, a nakon nekih prijašnjih hitova, uskoro na Pickbox Now stiže nova švedska serija koja bi mogla postati i jedna od najomiljenijih ovogodišnjih serija, pogotovo kod mlađe populacije. Ništa čudno kad se radi o seriji "Ronja, razbojnička kći", nastaloj po romanu Astrid Lindgren, autorice "Pipi Duge Čarape".

Djelo je to u kojem je autorica dopustila da mašta divlja i dovodi nas u nestvarnu i čarobnu šumu, punu neobičnih, opasnih bića i ljudi koje ne srećemo u svakodnevnom životu. Zahvaljujući Pickboxu Now pogledali smo prvu epizodu, koja će kod njih biti dostupna 29. ožujka, kao i na Netflixu. Režiju serije potpisuje jedna od najpoznatijih švedskih redateljica Lisa James Larsson, koja je okupila talentiranu ekipu predvođenu mladom Kerstin Linden u ulozi Ronje. U prvoj epizodi, baš kao i u knjizi, Ronja se rađa za vrijeme oluje. Vani su se nalazile samo surove i zle vile koje su svojim zavijanjem smetali Lovisi (Krista Kosonen), Matisovoj (Christopher Wagelin) ženi koja je rađala. Svi Matisovi razbojnici s nestrpljenjem su očekivali rođenje djeteta jer se već davno nije rodilo dijete u Matisovoj tvrđavi. U trenutku kada je Ronja došla na svijet, grom je udario u staru Matisovu tvrđavu i raspolovio je u dvije polovice. Dolaskom Ronje u svim razbojnicima probudila se nježnost i zaštitnički nagon. Matis predvodi razbojnike koji u šumi pljačkaju putnike i uzimaju im hranu i dragocjenosti i ponaša se poput svojevrsnog švedskog Robina Hooda. No s druge strane je i brižan otac koji želi zaštititi svoju kćer od svih zala koja ih okružuju.

Kada je Ronja narasla, pušta je prvi put u šumu i upozorava da se čuva zlih vila, sivih patuljaka i suparničkih razbojnika koje predvodi Borka. Ronja je oduševljena prirodom, no nakon što zaspi i probudi se po mraku, shvaća da je Matis nije bezveze upozoravao.

Prva epizoda daje nam uvid kako će ova serija izgledati. Prekrasni šumski pejsaži, kadrovi koji ponekad oduzimaju dah, mistična bića i razigrana mlada glumica Linden mogli bi biti dobitna kombinacija za ovu seriju. Snalažljiva i spretna Ronja, ali i univerzalni svijet mašte isprepleten s motivima sadašnjosti mogli bi biti prijemčivi ne samo djeci za koju je pisana knjiga i rađena serija, nego i odraslima. Mi koji smo odrastali u osamdesetima mogli bismo se uz nju vratiti u prošlost, kada smo uživali uz filmove poput "Neverending Story". Uostalom, maštu svi imamo, a ova serija će definitivno probuditi djecu u nama.