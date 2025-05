Nicole Zuraitis oduševila koncertima u Zagrebu i Puli!

Njeno pjevanje i izvedbe na klaviru, pratili su također vrhunski glazbenici: gitarist Idan Morim, basist Sam Weber i bubnjar Dan Pugach. Hvaljena i nagrađivana pjevačica je već na početku koncerta osvojila publiku svojom nevjerojatnom energijom, jednako i u izvedbama i komunikaciji s publikom. Nicole u svoju umjetnost unosi elemente raznih žanrova i pristupa, odbijajući se ograničiti na samo jedan pristup.

U opuštenomje nastupu pokazala svoj svestrani glazbeni talent i moćan glas, ali i s okupljenima podijelila osobne priče vezane uz njenu glazbu, privatan život i kolege na pozornici.

Priča vezana za spašavanje napuštenih pasa posebno veže nju i njenog supruga, bubnjara u ovom kvartetu, Dana Pugacha.

Ta je hvale vrijedna angažiranost ove godine nagrađena i Grammyjem - Dan Pugach Big Band je s albumom „Bianca Reimagined: Music for Paws and Persistence“ pobijedio u kategoriji Best Large Jazz Ensemble Album.

Uz obradu pjesme „Jolene“ Dolly Parton koja je bila odskočna daska u njenoj karijeri, i neke nove pjesme, publika je uživala i u izvedbama s također Grammyjem nagrađenog albuma „How Love Begins“, koproduciran s osmerostrukim dobitnikom Grammyja Christianom McBrideom.

Kvartet je 28. travnja nastupio i na 6. Backstage Live Pula festivalu u INK Pula. Oba su koncerta bila prilika da glazbenici uživaju u ljepotama Istre i Zagreba baš kao i gastronomskoj ponudi. Svoju sreću na društvenim mrežama nisu skrivali, pa je time je Hrvatska dobila još jednu lijepu razglednicu iz Hrvatske.

Zagreb Jazz Festival nastavlja sa street edition programom - subotama u 12 sati, na uglu Gajeve i Bogovićeve. U slučaju kiše, koncerti se odgađaju.

10. 5. Azil Kvartet

17. 5. Ivan Kapec 5tet

24. 5. Davor Križić Experiment

Od stranih gostiju će još prije ljetne stanke nastupiti Avishai Cohen Quartet 25. 5. u Kazalištu Kerempuh.

16. Zagreb Jazz Festival se održava uz potporu Grada Zagreba i Turističke zajednice Grada Zagreba i pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske.

„Zagreb Jazz Festival obogaćuje kulturnu i glazbenu scenu našeg grada, dovodeći renomirane svjetske i domaće jazz umjetnike te promovirajući Zagreb kao središte vrhunskih glazbenih doživljaja. Ovaj festival ne samo da doprinosi raznolikosti kulturne ponude, već privlači i brojne ljubitelje jazza iz regije i svijeta, čime dodatno jača međunarodni ugled Zagreba kao destinacije s bogatom kulturnom scenom. Turistička zajednica grada Zagreba podržava Zagreb Jazz Festival te vjerujemo da će i ovogodišnje izdanje, uz iznimne glazbene izvedbe i jedinstvenu atmosferu, pružiti nezaboravno iskustvo svim posjetiteljima.“, izjavila je direktorice Turističke zajednice grada Zagreba, Martina Bienenfeld.

Ulaznice Avishai Cohen:

https://kazalistekerempuh.mojekarte.hr/hr/buy-step-1.html