Podijeljno pet 'Zlatnih motorki' najboljim trash filmovima

Zlatnu motorku kao najbolji akcijski film na varaždinskom Trash film festivalu osvojio je belgijski "Lost in the middle", najbolji SF je danski "Red and blue ball", borilački španjolski "Boxer", a najbolji hororac je španjolski "Z fest".

Odlučio je tako stručni žiri, a publika je svoju "Zlatnu motorku" dala španjolskom filmu "The beatle at the end of the street".

Na 13. Trash film festivalu u službenoj konkurenciji prikazano je 55 filmova iz 20 država. Prikazan je i film Udruge Trash o supertajnom trash agentu Bobu, Jamesu Bobu.

Tema ovogodišnjeg festivala bila je "Špijuni koje volimo". Varaždin je dobio i Ulicu slavnih u kojoj je prva ploča je ona s imenom pokojnog glumca Zvonimira Ferenčića.