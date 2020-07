Majstor rumunjskog novog vala Radu Jude nagrađen motovunskim Maverickom

“Nisam našao neki osobni filmski stil i siguran sam da ga nikada neću ni naći.” Rečenica je to kojom je rumunjski redatelj Radu Jude najbolje opisao svoju svestranost i namjeru da bez planova ostvaruje svoje filmske želje. Sve to dovelo ga je do titule jednog od najistaknutijih predstavnika cijenjenog rumunjskog filmskog vala. Zbog toga će mu i Motovun Film Festival tijekom predstojećeg izdanja od 30. srpnja do 1. kolovoza uručiti nagradu Maverick, prepoznajući Judea kao autora koji svojom individualnošću, slobodnim duhom i inovativnošću širi granice filmskog izričaja.

Upravo to činio je svakim svojim filmom. Mnogi su kritičari mišljenja kako je rumunjski novi val iznjedrio niz filmskih bisera koji su često nalik jedan drugomu. Radu Jude jedan je, pak, od stilski najraznovrsnijih autora ove uzbudjive kinematografije. Svojim dugometražnim prvijencem Najsretnija djevojka na svijetu 2009. dao je sjajan satirični prikaz nezrelog rumunjskog potrošačkog društva. Uslijedila je 2012. nagrađivana crna komedija slobodne forme Svi u našoj obitelji, naturalistički prikaz istjerivanja pravde na apsurdan način u jednoj obitelji.

U Motovunu će ove godine biti prikazan njegv film Bravo! (Aferim!) iz 2014. koji kroz formu svojevrsnog balkanskog westerna progovara o bolnoj temi rumunjske prošlosti, tj. o diskriminacijskom odnosu prema Romima u 19. stoljeću. Neugodne prošlosti odnosno pogromom nad Židovima Jude se dotiče i u pretposljednjem filmu, hibridnom mockumentaryju Ne zanima me ako u povijesti ostanemo zapisani kao barbari, snimljenom prije dvije godine. I njegov posljednji, ove godine objavljeni, film Uppercase Print, prikazan u Berlinu, bavi se prošlošću. Riječ je o dokudrami o tinejdžeru koji grafitima prosvjeduje protiv režima diktatora Nicolaea Ceaușescua.

Uz poznatog glavnog gosta, Motovun Film Festival ove godine ima i dosta zvučan žiri kojeg čine domaće filmske zvijezde Lana Barić, Nina Violić i Goran Bogdan. Nakon brojnih sjajnih kazališnih i filmskih uloga, Lana Barić predstavit će se ove godine u Motovunu i kao glumica i scenaristica novog filma Danila Šerbedžije, Tereza37. Sličnim putem krenula je i Nina Violić, čiji je redateljski i scnearistički kratkometražni prvijenac Janje prikazan prošlog ljeta u Motovunu, a nestrpljivo se očekuje i završetak njezinog prvog dugometražnog filma. Goran Bogdan jedan je od najtraženijih domaćih glumaca kojeg sve češće gledamo i u intrigantnim međunarodnim ulogama. Svo troje će se kao stari prijatelji Motovuna svojim radom i pojavnošću odlično uklopiti u ovogodišnje slavljenje života i kreativnosti na Brdu filmova.