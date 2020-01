Legendarni Darmar Holmes cenzuriran zbog talijanske mafije

Legendarni crtić Darmar Holmes, iliti u originalu Danger Mouse, genijalna je britanska animirana serija uz koju su sreću imali odrastati svi oni koji su gledali TV 1980-ih, pa do 1992. Glavni junak - miš detektiv, bio je parodija škole britanske špijunaže i detektivskog posla, a društvo su mu pravili kukavički pobočnik, hrčak Trtimir, te vječni neprijatelj, zlikovačka žaba Al Žabone.

Godine 2015. zahvaljujući dječjem kanalu BBC-a Holmes se vratio u novim epizodama kao junak 21. stoljeća, a zanimljivosti o njegovu nastanku za The Guardian u intervjuu je ispričao jedan od njegovih idejnih tvoraca, animator Brian Cosgrove.

Između ostalog Cosgrove je ispričao kako su lik mišjeg detektiva bazirali na seriji iz 60-ih godina "Danger Man", a ne na liku Jamesa Bonda kako se mislilo sve ove godine. Dok su crtali likove, ispričao je, bili su oduševljeni mišem suprotstavljenim kriminalnoj žabi, ali nedostajao im je još jedan jak sporedni lik.



- I tako smo jednog dana moj partner Mark Hall i ja čekali konačnu odluku Thames Televisiona hoće li prihvatiti našu seriju ili ne, a ja sam na papiru napravio skicu malog čovječuljka u vrećastom odijelu i debelim dioptrijskim naočalama. Mark je vidjevši ga uzviknuo 'to je to!' - ispričao je Cosgrove o nastanku lika koji je kod nas poznat kao hrčak Trpimir i dodao da ga je skicirao dok je u mislima imao svojeg ćelavog brata Denisa, tada urednika Sunday Expressa koji je nosio iste takve naočale.



Kada je serija prihvaćena, valjalo je još naći čovjeka koji će dati glas darmar Holmesu. Izabrali su glumca Davida Jasona, popularnog Del Boy iz serije "Mućki" koji je tada tek počinjao snimati i tu seriju i bio je još relativno nepoznat. Bio je to pun pogodak.

Serija je nakon prvog emitiranja momentalno postala hit, u jednom trenutku pratilo ju je 21 milijun gledatelja, a 1984. prodana je i u Ameriku gdje je jedna njena stavka cenzurirana. Naime, desna ruka Al Žabonea u seriji je gavran Stiletto koji u britanskom izvorniku govori iskrivljenim, posprdnim talijanskim naglaskom. Američki studio koji je otkupio prava na emitiranje serije tražio je da se njegov glas izmjeni kako se 80-ih iznimno jaka talijanska mafija u New Yorku ne bi uvrijedila. To je doista i učinjeno.