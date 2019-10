Hit crtić o ljudskom tijelu iz 90-ih od sada i na Netflixu

Stariji od trideset godina sjećaju se kako su s nestrpljenjem iščekivali svaku novu epizodu francuskog hit crtića "Bilo jednom...ljudsko tijelo" u kojem bi saznali kako funkcionira koji dio ljudskog tijela, što je uloga eritrocita, što smeta jetri ili kako virusi napadaju organizam. Dobra vijest je, posebice za sve roditelje, da je to edukativno remek-djelo prošlog stoljeća od sada dostupno na Netflixu, a može se naći pod pod engleskim nazivom "Once upon a time… Life!".



"Bilo jednom…ljudsko tijelo“ je francuska animirana televizijska serija koja vrvi informacijama kojima se djeci na prihvatljiv način objašnjava funkcije ljudskoga tijela. Iako serijal prati živote mladića Pierrota i njegovih prijatelja koji prolaze kroz razne stadije života i odrastanja i time uče o složenosti tijela i evoluciji, glavni glumci su zapravo leukociti, bakterije, virusi i ljudski organi.

"Bilo jednom… ljudsko tijelo“ postao je veliki hit već pri svom prvom emitiranju u Hrvatskoj početkom 1990-ih godina. Uvodnu pjesmicu „La vie“ otpjevala je Sandra Kim Caldarone, koja je, pjevajući za Francusku, pobijedila na Euroviziji 1986. godine sa pjesmom "J’aime la vie“, a autor te glazbe je Michel Legrand.



Serija je nastala 1987., ima 26 nastavaka i svi su dostupni na Netflixu.