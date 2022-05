Keith Richards uhićen, a s Jaggerom ljubovala prva dama Kanade?

Prošli tjedan napokon je službeno objavljena snimka legendarnih koncerata Rolling Stonesa u klubu El Mocambo u Torontu početkom 1977., jednih od najzanimljivijih u karijeri Stonesa uopće. Dogodili su se samo pola godine nakon što su Stonesi svirali dvije večeri zaredom u zagrebačkom Domu sportova. Dakako, razlog je skora europska turneja u povodu 60 godina postojanja grupe, ali i mimo toga radi se o jednom od najvažnijih nastupa Stonesa uopće. Ta dva klupska koncerta početkom 1977., pred minimalnih 300 posjetilaca svake večeri, od kojih je druga, oduvijek se smatralo i bolja, objavljena na albumu “Rolling Stones Live at El Mocambo”, primjer su tranzicije Stonesa od megazvijezda s turneje 1976. prema novoj punk-groznici i utjecajima disco kulture koji su obilježili povratnički album “Some Girls” iz 1978.

Ukupno 23 pjesme, od kojih je dvadeset s drugog koncerta, a tri raritetne izvedbe pridodane su s prvog, predstavljaju možda najbolje što su u 105. minuta “škrti” Stonesi ponudili iz arhiva.

Znamo li da se do sada uglavnom radilo o remiksiranim nastupima s televizijskih snimaka koje su vizionarski “prodavali” američkim televizijama od 1975. nadalje, nastup u malom klubu El Mocambu doista je bio posebna prilika za osjetiti Stonese u drukčijem okruženju.

Ta 1977. godina nije donijela ni novu turneju ni studijski album, osim ta dva nastupa u klubu Toronta i koncertnog albuma “Live You Live”, da bi se krajem godine okupili u Parizu i počeli snimati novi album “Some Girls”. No, tada je u Torontu uhapšen Keith Richards zbog posjedovanja narkotika, pa se i budućnost grupe činila upitnom. Čak ako i ne računamo dvostruki koncertni album “Love You Live” – na kojem je treća strana vinila uključivala četiri pjesme s koncerta u Torontu – nekoliko događaja te godine bilo je ključno u karijeri Stonesa: priče u svjetskim novinama više su nalikovale kriminalističkom romanu, a današnja pozicija “urednog” poslovnog benda tada je imala sasvim drugačije konotacije glamuroznih megazvijezda opterećenih mnogim skandalima, poput onoga iz 1976. s nedoličnim ponašanjem u zagrebačkom hotelu InterContinental, paljenjem tepiha, bacanjem televizora kroz prozor i maltretiranjem sobarica.

Početkom 1977. glavnu ulogu odigrao je Keith Richards. Već je pri dolasku na aerodrom u Toronto u prtljazi njegove partnerice Anite Pallenberg pronađeno 10 grama hašiša i medicinska igla s tragovima heroina. Cijela ta “kanadska operacija” bila je zamišljena kako bi grupa snimke s planiranog klupskog nastupa u Torontu, izabranog zbog blizine New Yorka, iskoristila za dvostruki koncertni album “Live You Live”, najvećim dijelom popunjen materijalom snimljenim u Parizu na europskoj turneji 1976.

Dolazak u Toronto uslijedio je po manje-više uhodanom postupku: putovalo se po grupama, unajmljeno je nekoliko katova apartmana u hotelu Harbour Castle, naravno, pod drugim imenima kako bi se zavarali znatiželjnici u stalnoj potrazi za članovima grupe. Upravo je efikasna putnička navika odsjedanja pod izmišljenim imenima prouzročila najveće poteškoće kanadskoj policiji. Ne baš rutinska inspekcija Richardsovih odaja u svrhu pronalaženja očekivanih supstanci uslijedila je tek nakon komične potrage za osobom čije su pravo prebivalište u hotelu teškom mukom otkrili i sami djelatnici hotela. U stilu autobiografije “Strah i prezir u Las Vegasu” Huntera S. Thompsona, 27. veljače Richards je pronađen, a s njim i dva grama hašiša, pet grama kokaina i čak 22 grama heroina, uključujući brojne plastične vrećice s ostacima različitih materija među kojima je, prema policijskom izvješću, identificiran i “nož s ostacima bijelog praška”.

Radilo se o dovoljnoj količini narkotika da Richards bude uhićen ne samo zbog posjedovanja već i sumnje za raspačavanje narkotika, što je po oštrim kanadskim zakonima moglo dovesti do stalne zabrane ulaska u Kanadu (Rolling Stonesi zbog toga u Kanadi neće svirati sve do 1989.), ali i do višegodišnjeg besplatnog smještaja u zatvorskim prostorijama.

Pored samog krimena, razumljiv golemi publicitet cijelog događaja stavio je pred vrhovnog suca izgledan zadatak da upravo na primjeru slavne rock-zvijezde dokaže efikasnost kanadskog pravosudnog sustava. A kako medijska nesreća rijetko dolazi sama, Margaret Trudeau, supruga kanadskog premijera, tih je dana stalnom prisutnošću u televizijskim i novinskim izvještajima vezanim uz Stonese samo dala završni glanc velikoj medijskoj hajci. Je li nakon koncerta pobjegla s Jaggerom u hotelsku sobu nije sigurno otkriveno, ali je sigurno viđena u hodnicima hotela, na koncertu u El Mocambu i kasnije u New Yorku. Dakako, u društvu s Jaggerom, čiji je raspad braka s Biancom Jagger, neposredno prije početka veze s teksaškom manekenkom Jerry Hall, pružio dobru inspiraciju pretočenu u pjesme novog albuma “Some Girls”.

Neizvjesna atmosfera u taboru Stonesa dodatno je podgrijala nastupe u El Mocambu, održane 4. i 5. ožujka. Radilo se o prvim klupskim koncertima Rolling Stonesa nakon 1964., mogućem posljednjem javnom pojavljivanju Richardsa ako ga osude na doživotan zatvor, a jednako moguće i o posljednjim nastupima Rolling Stonesa uopće. Samo dio drugog koncerta iskorišten je za album “Love You Live”, objavljen 23. rujna 1977. Od tada su postali “dobri dečki”, a napokon objavljena snimka s koncerta u El Mocambu pokazuje Stonese u naponu snage, usprkos neizvjesne sudbine kojoj su se mogli nadati, pogotovo Keith Richards.