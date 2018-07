Hrvatskoj Soči, Iggy Popu Šibenik

Dodjelom nagrada u nogometnoj večeri završen 9. Solo Positivo Film Festival u Šibeniku.

Najljepši mogući kraj tjedna i za filmoljupce i za one koji već tjednima guštaju u nogometu dogodio se sinoć u Šibeniku. U potpunoj nogometnoj večeri i euforiji koja ide s tim pod ruku, posljednjim projekcijama završen je 9. Solo Positivo Film Festival.

Tako su kina na Maloj loži i na tvrđavi Barone nogometu usprkos okupila iznenađujući broj poklonika glazbenog dokumentarnog filma te na najljepši način spustila svoje zastore na program 9. SPFF-a u Šibeniku. Iznimno jak i kvaltetan natjecateljski program SPFF-a stavio je pred žiri u sastavu Oki Kunčić, Abi Lewis i Janez Burger veliku zadaću što potvrđuje i višesatno vijećanje. Samo oko jednog filma nije bilo apsolutno nikakve dileme, a to je "film o ničemu", In Praise of Nothing redatelja Borisa Mitića koji je jednoglasno proglašen najboljiim filmom festivala i uz to pokupio i nagradu za najbolju kameru.

Nagradu za najbolju režiju dijele dva filma i tri redatelja, Mat Whitecross za svoj Supersonic o Oasisima te dvojac Valdes/Griswold

za svog Olancha, pritajenog favorita festivala. The New Gypsy Kings rumunjskog redatelja s londonskom adresom Liviu Tipurite osvojio je nagradu za najbolji scenarij, dok su posebna festivalska priznanja dobili The Dreamers, Field, Noama Stolermana i Film za djecu i odrasle Midhata Mujkića o Dubiozi kolektiv.

Sve u svemu, 5 sjajnih dana na ponajljepšim lokacijama u Šibeniku nikoga nisu ostavile ravnodušnim, odličan odabir filmova, dobra atmosfera, puno renomiranih gostiju iz svijeta filma i tradicionalno dobra i pozitivna zabava potvrda su da Solo Positivo Film Festival svoje 10 izdanje dočekuje, nogometnim riječnikom rečeno, u izvrsnoj formi.