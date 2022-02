Elma Burnić i Admir Ćulumarević iz Filmmusicorkestra donose neponovljiv sevdah

Nakon dva rasprodana pred nama je i treći u nizu koncerata Sevdaha s filma i okolo njega kojeg nam donose Elma Burnić i Admir Ćulumarević.

Filmmusicorkestar i filmska glazba njihovo je prirodno okruženje već nešto više od 5 godina i posve je prirodno bilo za očekivati da nas ponovno iznenade, ovoga puta pravom poslasticom, sevdahom s filmskog platna, pomno biranim glazbenim brojevima iz filmova koji su ostavili dubokog traga u kinematografijama ovih prostora.

Nismo morali dugo vijećati oko ove ideje, naprosto je to nešto što je lebdjelo u zraku cijelo vrijeme i zaista je bilo pitanje vremena kad ćemo izaći pred publiku s ovim programom, govori Elma Burnić čiji jedinstveni vokal i emocija u interpretaciji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Sevdah nam je baš nekako pri srcu i oduševljeni smo da je publika tako dobro reagirala na ovo što smo im priredili, nadamo se da će tako biti i ovoga petka u Klubu Kazališta Komedija, nastavlja Elma čija je i jedna autorska pjesma na repertoaru pisana za australski film Zero of Time.

Mi i inače sav repertoar Filmmusicorkestra donosimo na malo drugačiji način, pokušavamo publici neke velike hitove donijeti kroz naše čitanje tih pjesama, tako da smo se i ovoga puta potrudili napraviti neke nove aranžmane, obući te divne pjesme u jedno novo ruho, dodaje Admir ističući zadovoljstvo brojnim pozivima za izvedbom ovog programa u Hrvatskoj i šire.

Volimo dati sve od sebe dok spremamo materijal, dok ne budemo posve zadovoljni onim što napravimo, tada znamo da će i publika biti zadovoljna i to nam se u pravilu i događa, govore gotovo uglas najavljujući nove koncerte u Šibeniku, Sisku, Slavonskom Brodu, Sarajevu i Tuzli.

Svakako valja napomenuti i da s Filmmusicorkestrom uskoro ulaze u studio Croatia Recordsa gdje će snimiti svoj drugi album. Da zaključimo, ova koncertna sevdah minijatura svakako nije nešto što se propušta.

