Čarobna "Mary Poppins" oblikovala je filmski svijet kakvim ga danas znamo

Svi smo barem jednom sanjali o dadilji poput Mary Poppins – čarobnoj ženi koja se doslovno pojavi iz vedra neba, ali ostaje samo dok vjetar ne promijeni svoj smjer. Njezina torba, naizgled bez dna, čuva stvari potrebne za kratki boravak u obiteljskoj kući Banksovih, a njezine poletne pjesme olakšavaju život mališanima. Izašavši na današnji datum 1964. godine, mjuzikl te dječji film "Mary Poppins" unio je brojne pjesme i nezaboravne karaktere u kulturni svijet današnjice, a tu je i riječ koju pamte brojne generacije – naravno, to je 'supercalifragilisticexpialidocious'.

Mary Poppins pojavila se još 1926. u kratkoj priči Pamele Lyndon Travers, a 1934. popularna je engleska dadilja dobila vlastiti serijal knjiga čiji je posljednji dio objavljen 1988. godine. Ipak, Disneyjev film iz '64, baziran na Traversinim romanima, zasjenio je serijal knjiga koji je, osim što je obilovao fantastikom i apsurdnošću, kritizirao i na neki način ismijavao englesku srednju klasu ranog dvadesetog stoljeća te njihovo odgajanje djece.

Gospodin Banks, kojega je utjelovio David Tomlinson, bio je strogi bankar te čovjek na visokoj poziciji u gradu, dok je njegova žena Winifred, koju glumi nedavno preminula Glynis Johns, bila jedna od sufražetkinja koje su 1910. godine borile za svoja prava u Engleskoj. Kada su jednoga dana djeca Jane (Karen Dotrice) i Michael (Matthew Garber koji je preminuo od posljedica hepatitisa 1977., kada je imao samo 21 godinu) pobjegli, po četvrti put toga tjedna, dadilja je dala otkaz, a potraga za novom dadiljom krenula je odmah. Pred vratima obitelji Banks pojavila se čarobna Mary Poppins nošena vjetrom s istoka, a ostalo je povijest.

Mary Poppins, koju je svojim kristalno čistim glasom raspona čak četiri oktave utjelovila Julie Andrews, bila je savršena dadilja kakvu su djeca i priželjkivala – imala je rumene obraze, svoje izmišljene igre koje dosadne stvari pretvaraju u zabavu te nikada nije gubila vrijeme, pa je odmah mališane povela na čarobni put parkom. Ondje ih je dočekao zabavni, rasplesani i jednostavni dimnjačar Bert, a danas gotovo stogodišnjak Dick Van Dyke, koji je ovaj film obilježio u jednakoj mjeri kao i Julie Andrews. Na neki je način Bert, u početku filma, pripovjedač koji nas vodi do poznate adrese, 17 Cherry Tree Lane, a s druge strane pokušava zaraditi novac svirajući, pjevajući i crtajući; on u svemu pronalazi nešto dobro, a svoju očaranost likom Mary Poppins definitivno ne krije. Odnos Berta i Mary kao da je opisala Meri Cetinić trideset godina kasnije u pjesmi "Samo simpatija", a autorica romana, pak negirala je bilo kakvu ljubavnu priču između Mary i Burta, no znamo kako se vizija pisca i redatelja filma često ne poklapaju, očito kao i u ovome slučaju.

Foto: IMDb

Što se tiče Julie Andrews, njezina je karijera započela 1947., kada je imala samo 12 godina, a kada je pjevala u mjuziklu "Starlight Roof" na londonskom hipodromu. Pedesetih je godina bila česta gošća u raznim britanskim radijskim studijima u emisijama poput BBC-jeva "Educating Archie", koju je vodio trbuhozborac Peter Brough sa svojom lutkom Archijem Andrewsom, a čiju je djevojku jedno vrijeme glumila tada tinejdžerica Julie. Njezin se put nastavio na Broadwayu gdje se takav kristalni glas itekako prepoznaje, pa je glumila u nagrađivanom mjuziklu "My Fair Lady", a kada je pala odluka za snimanje istoimenog filma, producent Jack L. Warner smatrao je da Julie nije dovoljno poznata filmskoj publici, pa je glavnu ulogu u filmu "My Fair Lady" dobila ikonična Audrey Hepburn.

S druge strane, producentu filma "Mary Poppins", velikom Waltu Disneyju, te redatelju Robertu Stevensonu nije smetalo to što je Julie nepoznata filmskoj publici, pa je tako, možemo reći i igrom slučaja, postala najbolja čarobna dadilja na svijetu. Julie Andrews za svoju je debitantsku filmsku ulogu Mary Poppins nagrađena Oscarom za najbolju glumicu, a film je dobio još četiri Oscara – za montažu, glazbu, najbolju originalnu pjesmu ("Chim Chim Char-ee") te vizualne efekte.

Autori glazbe koja upotpunjuje cijeli film jesu braća Richard i Robert Sherman, a tu treba spomenuti pjesme "A Spoonfull of Sugar" te vjerojatno najpopularniju "Supercalifragilisticexpialidocious". Vizualni su pak efekti djelo inženjera Petra Vlahosa koji je omogućio postavljanje filmskih likova u animirani Disneyjev svijet te se smatra ocem modernog blockbustera, dok je filmski animator i stvoritelj Mickeyja Mousea, Ub Iwerks, naposljetku ukomponirao Mary Poppins, Berta te djecu Jane i Michaela u animirane dijelove filma. Autorica knjiškog serijala "Mary Poppins", Pamela Lyndon Travers, navodno je prezirala Disneyjev spoj animacije i realnih likova, ali upravo je taj spoj promijenio filmski svijet kakvim ga danas znamo. Film "Mary Poppins" postao je apsolutni hit i klasik sedme umjetnosti neposredno nakon svog izlaska, a čak i u današnjem modernom svijetu ne može se pronaći puno zamjerki po pitanju vizualnih i animiranih efekta ovog filmskog djela.

Jedan je ovo od najboljih producentskih projekata Walta Disneyja što dokazuju, za početak, pohvale kritike i komercijalni uspjeh, zatim zarada od 44 milijuna dolara u kinima neposredno po izlasku filma, a bio je to i film koji je novčano bio najuspješniji u SAD-u 1964. godine, kao i najunosniji film Walta Disneyja u to doba.

Nakon ove uspješnice Disney Studio je 2018. objavio film "Povratak Mary Poppins" u kojemu Poppins, koju ovoga puta glumi Emily Blunt, pomaže odrasloj Jane i Michaelu, no čini se da, iako je ovaj nastavak hommage originalnoj "Mary Poppins", prvotna zaigranost, poletnost te najbitnije, emocija i dirljivost, ovdje nisu prisutni.

Film "Mary Poppins", iako snimljen još ranih šezdesetih godina prošlog stoljeća, do današnjeg dana ostaje jedan od onih filmova koji ostavljaju bez daha. Čarobne moći slatke i zabavne, ali pravedne i povremeno stroge dadilje prikazane su na vrlo uvjerljiv način i za današnje doba, a razigrani likovi te lako pamtljive pjesme daju dojam idiličnosti samom početku dvadesetog stoljeća u Engleskoj gdje u istome svijetu, štoviše, u istoj kući i braku, egzistiraju konzervativni bankar, njegova žena sufražetkinja te čarobna Mary Poppins koja djecu vodi moralnim životnim putem protkanim zabavom.