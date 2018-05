Alojzije Stepinac bio je mnogo bolji od vremena u kojem je živio

O kardinalu Alojziju Stepincu rečeno je mnogo. Dokumentarne uratke o njemu snimili su i Mario Raguž, Jakov Sedlar... a sada HRT-ov odjel Religija snima i novi koji se ne bavi samo time koliko je bio svet već Stepinca želi javnosti prije svega prikazati kao čovjeka.

Snimanje je počelo u veljači, ekipa je na pola posla, a nadaju se da bi termin emitiranja, ili filma u cjelini ili serijala od tri epizode, mogao biti na Stepinčevo u veljači iduće godine, kaže autor Niko Kostanić, dugogodišnji urednik emisije “Mir i dobro”.

Ključni ljudi Vatikana

– Zadnjih godinu dana o Stepincu se govori s religijskog i s političkog stajališta gotovo svakodnevno. Za razliku od ranijih filmova o Stepincu, danas su nam neki ljudi i informacije dostupniji i sada je pravi čas. Mislim da je ovo prvi film koji cjelokupno obrađuje i njegov život uz mnoštvo dokumenata, arhivskog materijala i sugovornika – njih više od 25 – od hrvatskih i srpskih do povjesničara iz Njemačke, Slovačke, Italije, ali i visokih predstavnika Vatikana. Već smo snimili intervju s prefektom Kongregacije za ustanove posvećenog života Joãom Brazom de Avizom koji je jedan od ključnih ljudi u Vatikanu. Ne gledamo na Stepinca iz jednog gledišta, film daje ne samo hrvatsku, srpsku ili židovsku već europsku perspektivu i perspektivu ljudi iz samog središta crkve – iz Rima – kaže Kostanić.

Razgovori s mnogim sugovornicima zakazani su za rujan pa o njihovim imenima autori ne govore unaprijed. Koautor i redatelj filma je Neven Mihael Dianežević, snimatelj Ivan Kovač, uz HRT producent je Mate Letica, a narator Dragan Despot. Što se tiče igranih scena, Stepinca glumi Ante Vrcić, mladi bogoslov iz Vrpolja koji je Stepinca već glumio u crkvenim predstavama. Igrani i naratorski dio snima se u rujnu u Krašiću, Lepoglavi i Zagrebu. Zanimalo nas je hoće li film ispraviti neke i potencijalne neistine o njegovu liku i djelu.

– Ima niz toga, ali o tome je prerano govoriti da ne nastane polemika prije no što se film pogleda. Razgovaramo o dokumentima koji su poznati i koji se s jedne strane iščitavaju na jedan način, a s druge na drugi. Takve dokumente naprosto treba staviti u kontekst vremena i iščitati objektivno, a ne navijački. To je ključno u ovom filmu – objektivizirati njegovu ulogu i pokušati odgovoriti na famozno pitanje je li mogao učiniti više. Pokušat ćemo pokazati što je sve činio od 1941. do 1945., a onda i u vrijeme komunizma kada je bio na montiranom sudskom procesu. Ljudima koji imaju svoju istinu, što god da pokažemo i dokažemo, nećemo promijeniti mišljenje. Takvima davati novu istinu o Stepincu je uzalud. Ali velika masa ljudi koji Stepinčev život poznaju površno nakon ovog filma sigurno će dobiti saznanja koja će promijeniti njihov pogled na kardinala – govori Kostanić.

Svjedočanstva spašenih

Tako ćemo, između ostalog, vidjeti i intervju s biskupom Mrzljakom, Stepinčevim rođakom koji se prisjeća dana iz Krašića gdje ga je posjećivao. Tu je i svjedočanstvo Židovke iz Zagreba koju je Stepinac spasio, sjeća se njihova susreta i toga što je činio za nju. Dobit ćemo sjajan uvid u vrijeme njegova studiranja na Gregoriani u Rimu i boravka u zavodu Germanicum gdje je slovio za dobrog drvodjelca i napravio im klupe i stolove, ali i toga kako je u sportu bio daleko bolji od drugih pitomaca te je na jednoj rukometnoj utakmici dao više od 20 golova... A dok čekamo uradak, autora filma pitamo i za njegov osobni stav o Stepincu.

– Ne bavimo se time je li on svetac ili ne, želimo prikazati čovjeka. A ja mislim da je Stepinac bio čovjek puno bolji od vremena u kojem je živio – zaključuje Kostanić.