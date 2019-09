'Za granični dug definirati limit isplate minimalno 50 posto tog duga za svaku godinu'

Dobavljači bivšeg Agrokora traže da se kod isplate graničnog duga točno definira limit isplate minimalno 50 posto toga duga za svaku godinu pa tako i isplata minimalno polovice graničnog duga za 2018. do kraja ove godine, izjavio je u utorak navečer predsjednik Udruge dobavljača i čelnik Podravke Marin Pucar, koji vjeruje da će doći do dogovora s Fortenovom.

"Tri su glavna prijedloga s današnje šire koordinacije Upravnog odbora udruge dobavljača - minimalan iznos isplate graničnog duga, jasno utvrđivanje nivoa likvidnosti za isplatu ostatka graničnog duga te da se iz ugovora s novim kreditorima makne limit koji su postavili da je maksimalan iznos koji se može isplatiti dobavljačima pet milijuna eura odnosno 10 milijuna eura u tri godine", izjavio je Pucar novinarima nakon sastanka više od 70 dobavljača u Krašu.

Nakon toga uslijedio je sastanak putem videolinka s čelništvom Fortenova grupe u Londonu, kojima su predstavnici Udruge dobavljača iznijeli prijedloge koordinacije, a Pucar je uvjeren da su na dobrom tragu da se tijekom večeri ili sutra ujutro usklade prijedlozi dviju strana.

"Šira koordinacija dobavljača definirala je limit od minimalno 50 posto isplate graničnog duga za svaku godinu - dakle 50 posto za 2018. bi trebalo biti isplaćeno u 2019. godini, za 2019. godinu polovica u 2020. godini i tako za sve naredne godine", objašnjava Pucar na upite novinara.

Dodaje kako dobavljači ne žele pregovarati za svaku godinu o načinu i modelu isplate već bi sporazum koji bi sada napravili vrijedio za cijelo vrijeme isplate graničnog duga, znači tri ili četiri godine. "Kako sada stvari stoje, uvjeren sam da će nam Konzum, s obzirom na svoje izvrsne rezultate, moći platiti granični dug u tri godine, iako je nagodbom predviđeno u četiri", rekao je Pucar.

Na novinarski upit što ako ne dođe do dogovora, Pucar odgovara da "uvijek postoji i opcija B", ali je uvjeren da su obje strane poslovne te da znaju koliko bi bez dogovora izgubile. "Uvjeren sam da će do dogovora doći", rekao je.

Pritom podsjeća da su dobavljači podržavali Agrokor i Konzum u puno riskantnijim vremenima, da je granični dug nastao zadnja dva mjeseca (prije pokretanje postupka izvanredne uprave) za isporuku robe kada su "samo poslovni luđaci" odlučili isporučivati robu Konzumu u cilju da taj trgovački lanac opstane i sačuva se Agrokor. "Jer da nisu ti dobavljači isporučivali robu, ne bi danas pričali ni o nagodbi niti o Fortenova grupi kao sljednici Agrokora", napominje.

Na upit ovisi li o dogovoru s Fortenovom oko isplate graničnog kako će predstavnici dobavljača u Privremenom vjerovničkom vijeću sutra glasovati oko refinanciranja roll-up kredita, rekao je kako je to "na dobrom putu logike" te kako svatko u razgovorima koristi svoje snage i argumente.

"Dobavljači žele da ovaj proces završi što uspješnije i žele podržati i refinanciranje koje je u tijeku. Ako naši minimalni interesi budu zadovoljeni, može se očekivati podrška naših predstavnika u Privremenom vjerovničkom vijeću", zaključio je.

Naime, zbog problema isplate 17,5 milijuna eura graničnog duga za 2018. godinu, a s obzirom da iz Fortenove predlažu da se sada plati samo pet milijuna eura, upitno je hoće li dva predstavnika dobavljača u peteročlanom Privremenom vjerovničkom vijeću Agrokora sutra glasovati za prihvaćanje novog kreditiranja kojim bi se refinancirao roll-up kredit u iznosu od 1,06 milijardi eura koji je realiziran u lipnju 2017. godine. Sredinom srpnja ove godine Fortenova je objavila da će taj roll-up kredit refinancirati izdanjem četverogodišnje obveznice u iznosu do 1,2 milijarde eura, uz kamatu od 7,3 posto plus EURIBOR uz donju granicu od 1 posto. To refinanciranje predvode američki investicijski fond HPS Investment Partners uz sudjelovanje VTB banke.

